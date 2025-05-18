世壯運》游泳賽事問題頻傳 執委會回應了

世壯運游泳賽事傳出狀況連連。（民眾提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北世界壯年運動會游泳項目競賽今天在台北市立大學天母校區詩欣館登場，不過，從賽前練習至比賽開始，都有民眾抱怨，包括置物櫃的鎖故障、內有垃圾、更衣室沒有椅子，以及分組流程混亂、檢錄處布置動作慢也沒張貼賽程表、叫號只有中文沒有英語等其他語言、網路訊號太差，甚至有民眾沒比到賽。對此，世壯運執行委員會回應，場館設備部分已改善，現場也有語言協助，因網路影響檢錄者，均依裁判決定妥為安排。

紀錄片製片人賀照緹17日臉書發文指出，當天前往詩欣館進行賽前練習並熟悉場地，未料卻發現更衣室內置物櫃的鎖均故障無法上鎖，而且好幾個櫃子竟有用過的衛生紙、口罩、吸管、免洗筷等垃圾，也沒擺放椅子，在場者只能搖搖晃晃更衣等情形，「看到外籍選手嫌惡的表情，我覺得丟臉死了。」

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世壯運執委會回應，鎖的部分修繕需要時間，經向技術代表了解，桌椅等設備已於賽事前佈置完成，選手比賽時換下的衣物，會由競賽助理1人1件置物籃協助看管。

另有民眾在臉書粉專「靠北世壯運」抱怨，游泳比賽早上9點開始，檢錄處8點40分才開始布置，會場牆上也未張貼賽程表，不少選手焦急難耐，好不容易等到工作人員開始叫號，卻只有中文沒有英文，外國人有聽沒有懂，直到有參賽者提醒，臨時找人代打翻譯、屢屢唸錯且不清楚，場面混亂。

不僅如此，民眾質疑，原本想使用APP查詢，結果詩欣館網路訊號不佳，「都在轉圈圈點不進去賽程」、「全場工作人員，只有一本紙本名冊，但這些人看起來對手冊很陌生」，更悲劇的是，有長者因遲未被叫號，等到查對資料時，卻被告知報名的組別「已經游完了」。

世壯運執委會說，現場配置有具備英文能力的A級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手進行引導與說明，確保溝通無礙。選手因網路影響檢錄者，也都依裁判決定妥為安排。

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