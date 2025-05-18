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新北世壯運選手歡迎晚會 以鼓藝、獅王、神將熱鬧登場

2025/05/18 21:44

新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，由天馬戲創作劇團揭開序幕，融合音樂劇與特技演出。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，由天馬戲創作劇團揭開序幕，融合音樂劇與特技演出。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會已於5月17日登場，集結世界各地數萬名運動好手齊聚雙北，開啟為期2週的體育盛事。新北市政府今（18）日晚間，在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」齊聚2500人迎接各國運動健將及國際貴賓，以文化演出包括「鼓藝、獅王、神將」為賽會注入熱情與活力。市長侯友宜表示，世壯運不僅是競技的舞台，更是文化交流的機會，讓「越在地、越國際」的精神，透過每個細節傳遞給世界。

此次晚會現場設有大型雨棚、數千張椅子與小圓桌，選手們手拿裝滿石門肉粽、淡水魚酥、金牛角與台式馬卡龍的點心盤，以及石門鐵觀音冷泡茶為代表的地區茶飲，欣賞優人神鼓、九天民俗技藝團等團隊演出，場面熱鬧非凡。不過，由於圓桌數量有限，不少選手只能將椅子當作臨時餐桌使用，略顯清寒，也有選手反映現場動線混亂、資訊不夠清楚，部分活動缺乏英文說明，對外國賓客理解造成困擾。

晚會主題為「鼓藝、獅王、神將」，由天馬戲創作劇團揭開序幕，融合音樂劇與特技演出；九天民俗技藝團帶來蜈蚣鼓、潮官將等傳統廟會表演，展現信仰文化的藝術轉譯；朴子電音三太子團以街舞融合陣頭，將氣氛推向高潮；壓軸登場的優人神鼓，以擊鼓、舞蹈、武術結合的精湛演出，現場掌聲連連，不少外國選手紛紛舉手同樂、拍照紀念。

除了晚會，市府同步登場「新北城市派對」在市民廣場與板橋車站南廣場舉行，設有30個文化體驗攤位與10輛美食胖卡，從傳統麵茶、客家擂茶、天燈手作、原住民串珠到越南捲紙體驗，充分展現新北的多元文化融合，也讓外國選手能深度體驗台灣的日常生活。

侯友宜強調，新北作為全台人口最多、文化多元的城市，希望藉由這場體育與文化交會的盛會，讓世界看見新北，並留下最難忘的回憶。「運動不只是競賽，更是文化與心靈的交流，讓我們透過文化，與世界交朋友。」

新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，現場提供在地美食給選手享用。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，現場提供在地美食給選手享用。（記者羅國嘉攝）
新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，現場提供在地美食給選手享用，但由於圓桌數量有限，不少選手只能將椅子當作臨時餐桌使用。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，現場提供在地美食給選手享用，但由於圓桌數量有限，不少選手只能將椅子當作臨時餐桌使用。（記者羅國嘉攝）
新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」大合照。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」大合照。（記者羅國嘉攝）
晚會提供每位選手在地特色美食，包含石門肉粽、淡水魚酥、金牛角與台式馬卡龍的點心盤，以及石門鐵觀音冷泡茶為代表的地區茶飲。（記者羅國嘉攝）晚會提供每位選手在地特色美食，包含石門肉粽、淡水魚酥、金牛角與台式馬卡龍的點心盤，以及石門鐵觀音冷泡茶為代表的地區茶飲。（記者羅國嘉攝）
新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」現場活動熱鬧。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」現場活動熱鬧。（記者羅國嘉攝）
新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，邀請朴子電音三太子團以街舞融合陣頭，將氣氛推向高潮。（記者羅國嘉攝）新北市政府在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，邀請朴子電音三太子團以街舞融合陣頭，將氣氛推向高潮。（記者羅國嘉攝）

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