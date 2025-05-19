NBA季後賽》SGA拿35分 雷霆淘汰金塊相隔9年再闖西冠

雷霆闖西決。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷霆今天在季後賽西部準決賽G7，靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）豪取35分，加上J.威廉斯（Jalen Williams）貢獻24分，終場125：93打爆金塊，系列賽4：3成功晉級，這也是雷霆自2016年後再闖西部冠軍戰。

J.威廉斯在第二節火力全開，11投8中拿17分，雷霆繳出55.2％投籃命中率，打出39：20的一波流攻勢，上半場打完取得60：46領先，且第三節持續重創對手，吉爾吉斯亞歷山大獨拿11分，將雙方差距擴大至27分，讓金塊在第四節難以力挽狂瀾，勝負就此定調。

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雷霆有5人得分達雙位數，霍倫格姆（Chet Holmgren）拿13分、11籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）10分，卡盧索（Alex Caruso）替補進帳11分，他們將與灰狼在西部冠軍賽交手。

約基奇（Nikola Jokic）本場比賽只有9投5中，但罰球11投9中，仍繳出全隊最高20分，外帶9籃板、7助攻，布朗（Christian Braun）19分，穆雷（Jamal Murray）13分，只有3人得分達雙位數，至於先前多次投出致勝球的A.戈登（Aaron Gordon），賽前傳出右腿筋二級拉傷，此戰仍上場24分鐘，但只有8分進帳，金塊奮戰7場抱憾出局。

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