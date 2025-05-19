MLB》大谷翔平猛打賞、雙安棒打菊池雄星！道奇仍遭天使橫掃寫紀錄

大谷翔平棒打菊池雄星。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與天使系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平上演3安猛打賞，但道奇最終仍以4：6輸球，相隔15年首次在「高速公路大戰」於主場遭到天使橫掃，近期也吞下3連敗。

大谷今天面對的先發投手是花卷東高校學長菊池雄星，首打席敲出中外野飛球出局，3局下第2打席打出左外野一壘安打。5局下第3打席，大谷在2出局二壘有人時敲出右外野一壘安打，幫助道奇打破鴨蛋，然而5局打完，球隊仍以1：4落後。

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大谷7局下第4打席面對後援左投柏克（Brock Burke）敲出內野安打，也是個人單場第3安，隨後史密斯（Will Smith）在2出局一、二壘有人時從後援右投安德森（Shaun Anderson）手中敲出3分砲，幫助道奇4：4扳平戰局。然而天使8局上與9局上又各攻下1分，道奇無力再度追平吞敗。

大谷在最後打席遭到三振，此役5打數3安打，其中2安從菊池手中敲出，也進帳1分打點，賽後打擊率0.313，攻擊指數1.073。道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）4局被敲4安，包含內托（Zach Neto）與沃德（Taylor Ward）的2發全壘打，失掉4分無關勝負，8局上掉1分的左投班達（Anthony Banda）吞下敗投。

菊池雄星今天6局下2出局在跑向一壘補位的過程中，與道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）相撞，也造成他右腳踝扭傷而被迫退場，最終5.2局僅被敲3安，送出7K與4BB失掉1分，但仍無緣本季首勝，賽後防禦率3.50。

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