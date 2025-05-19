MLB》道奇韓裔金手套工具人回歸！2冠的前國聯冠軍賽MVP慘遭釋出

泰勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）今天從傷兵名單歸隊，也馬上擔任先發中外野手；而昔日冠軍老臣、34歲資深工具人泰勒（Chris Taylor）遭到指定讓渡（DFA）後釋出。

道奇日前為了將頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing）拉上大聯盟，把資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）DFA，如今隨著艾德曼傷癒復出，老將工具人泰勒也難逃和球隊分道揚鑣的命運。道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示，這對所有人來說都是情緒激動的一週，巴恩斯與泰勒參與球隊許多關鍵時刻，留下不可沒滅的印記。

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泰勒於2014年起在水手展開大聯盟生涯，2016年季中轉戰道奇便效力至今，也多次在季後賽做出貢獻，曾在2017年季後賽奪下國聯冠軍賽MVP，也曾幫道奇在2020年與2024年奪下世界大賽冠軍。

然而近年泰勒打擊成績明顯下滑，本季僅出賽28場累積35打數，打擊三圍.200 /.200/.257，攻擊指數0.457，最終遭到道奇割捨。泰勒總計12年生涯出賽1093場，打擊三圍.250/.328/.421，敲出108轟、433分打點。

道奇今天迎回艾德曼、釋出泰勒，同時也將右腿後肌拉傷的明星後援葉茲（Kirby Yates）放進傷兵名單，40人名單的空缺則由33歲後援右投崔維諾（Lou Trivino）從3A上來填補。

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