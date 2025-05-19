晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇韓裔金手套工具人回歸！2冠的前國聯冠軍賽MVP慘遭釋出

2025/05/19 07:25

泰勒。（資料照）泰勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）今天從傷兵名單歸隊，也馬上擔任先發中外野手；而昔日冠軍老臣、34歲資深工具人泰勒（Chris Taylor）遭到指定讓渡（DFA）後釋出。

道奇日前為了將頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing）拉上大聯盟，把資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）DFA，如今隨著艾德曼傷癒復出，老將工具人泰勒也難逃和球隊分道揚鑣的命運。道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示，這對所有人來說都是情緒激動的一週，巴恩斯與泰勒參與球隊許多關鍵時刻，留下不可沒滅的印記。

泰勒於2014年起在水手展開大聯盟生涯，2016年季中轉戰道奇便效力至今，也多次在季後賽做出貢獻，曾在2017年季後賽奪下國聯冠軍賽MVP，也曾幫道奇在2020年與2024年奪下世界大賽冠軍。

然而近年泰勒打擊成績明顯下滑，本季僅出賽28場累積35打數，打擊三圍.200 /.200/.257，攻擊指數0.457，最終遭到道奇割捨。泰勒總計12年生涯出賽1093場，打擊三圍.250/.328/.421，敲出108轟、433分打點。

道奇今天迎回艾德曼、釋出泰勒，同時也將右腿後肌拉傷的明星後援葉茲（Kirby Yates）放進傷兵名單，40人名單的空缺則由33歲後援右投崔維諾（Lou Trivino）從3A上來填補。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中