晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》海盜火球王牌8局9K完投敗！費城人大物也飆9K締造77年神壯舉

2025/05/19 08:27

史基斯。（美聯社）史基斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天迎戰費城人，火球王牌史基斯（Paul Skenes）繳出8局9K失1分好投，無奈也封鎖自家打線，終場海盜0：1遭費城人完封，史基斯吞下悲情完投敗。

史基斯今天只在5局下1出局一、三壘有人時，被馬許（Brandon Marsh）敲出滾地球失掉1分，全場投8局用102球有71顆好球，僅被敲出3支安打，飆出9次三振，另有1次保送，失掉1分，防禦率下降至2.44，但仍吞下本季第5敗。

費城人先發投手是23歲的農場第8號新秀右投艾柏（Mick Abel），去年入選官網百大新秀第49名的他，今天迎來大聯盟初登板，繳出6局9K無失分好投，奪下生涯首勝。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，艾柏追平1947年9月28日的西蒙斯（Curt Simmons），成為隊史過去125年來初登板飆最多K的投手。

吞下完投敗的史基斯賽後坦言，並非所有事情都是他能掌控，只能做好自己分內的任務，繼續前進，別無他法；而艾柏對這位海盜火球王牌也大力盛讚：「他為了球隊勝利在投球，不在意個人數據，也體現出他的為人，他今天真的投得很棒。」

艾柏。（美聯社）艾柏。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中