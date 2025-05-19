MLB》海盜火球王牌8局9K完投敗！費城人大物也飆9K締造77年神壯舉

史基斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天迎戰費城人，火球王牌史基斯（Paul Skenes）繳出8局9K失1分好投，無奈也封鎖自家打線，終場海盜0：1遭費城人完封，史基斯吞下悲情完投敗。

史基斯今天只在5局下1出局一、三壘有人時，被馬許（Brandon Marsh）敲出滾地球失掉1分，全場投8局用102球有71顆好球，僅被敲出3支安打，飆出9次三振，另有1次保送，失掉1分，防禦率下降至2.44，但仍吞下本季第5敗。

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費城人先發投手是23歲的農場第8號新秀右投艾柏（Mick Abel），去年入選官網百大新秀第49名的他，今天迎來大聯盟初登板，繳出6局9K無失分好投，奪下生涯首勝。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，艾柏追平1947年9月28日的西蒙斯（Curt Simmons），成為隊史過去125年來初登板飆最多K的投手。

吞下完投敗的史基斯賽後坦言，並非所有事情都是他能掌控，只能做好自己分內的任務，繼續前進，別無他法；而艾柏對這位海盜火球王牌也大力盛讚：「他為了球隊勝利在投球，不在意個人數據，也體現出他的為人，他今天真的投得很棒。」

艾柏。（美聯社）

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