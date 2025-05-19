晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》傳道奇有意交易洛磯明星三壘手！美媒分析198轟重砲的未來

2025/05/19 09:27

麥馬翰。（資料照）麥馬翰。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯本季打出史詩級的超差賽季，早已宣告與季後賽無緣。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）成為道奇與小熊等球隊的潛在交易目標。

南丁格爾在報導中提到，包含小熊與道奇在內的多支球隊，都正在密切關注麥馬翰，準備好在他被擺上交易檯面時出手。

30歲的麥馬翰曾在去年入選生涯首次全明星賽，不過本季他打擊陷入低潮，出賽44場打擊三圍.209/.330/.379，攻擊指數0.709，敲出6轟與11分打點；但麥馬翰進入5月份手感回溫，61打席中繳出.333/.443/.667的打擊三圍，而即便他的打擊成績起伏，但他的三壘守備始終維持頂尖水準。

《MLBTR》分析，儘管道奇展現出對麥馬翰的興趣，但由於與洛磯是國聯西區對手，加上麥馬翰是洛磯老闆的愛將，因此成功交易的可能性不高。但若真的交易來麥馬翰，道奇可能會把生涯198轟的三壘重砲馬恩西（Max Muncy）調往二壘，這也可能象徵馬恩西在道奇的時代即將結束，他明年有著1000萬美元球隊選項，因此道奇也可能已經在尋找未來三壘的新解答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中