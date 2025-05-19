MLB》傳道奇有意交易洛磯明星三壘手！美媒分析198轟重砲的未來

麥馬翰。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯本季打出史詩級的超差賽季，早已宣告與季後賽無緣。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）成為道奇與小熊等球隊的潛在交易目標。

南丁格爾在報導中提到，包含小熊與道奇在內的多支球隊，都正在密切關注麥馬翰，準備好在他被擺上交易檯面時出手。

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30歲的麥馬翰曾在去年入選生涯首次全明星賽，不過本季他打擊陷入低潮，出賽44場打擊三圍.209/.330/.379，攻擊指數0.709，敲出6轟與11分打點；但麥馬翰進入5月份手感回溫，61打席中繳出.333/.443/.667的打擊三圍，而即便他的打擊成績起伏，但他的三壘守備始終維持頂尖水準。

《MLBTR》分析，儘管道奇展現出對麥馬翰的興趣，但由於與洛磯是國聯西區對手，加上麥馬翰是洛磯老闆的愛將，因此成功交易的可能性不高。但若真的交易來麥馬翰，道奇可能會把生涯198轟的三壘重砲馬恩西（Max Muncy）調往二壘，這也可能象徵馬恩西在道奇的時代即將結束，他明年有著1000萬美元球隊選項，因此道奇也可能已經在尋找未來三壘的新解答。

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