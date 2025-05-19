MLB》費城人牛棚重創！火球大將用禁藥遭禁賽80場、季後賽也投不了

阿瓦拉多。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人牛棚戰力今天受到重創，29歲牛棚火球左投阿瓦拉多（José Alvarado）因興奮劑檢測呈現陽性，遭到大聯盟不支薪禁賽80場，同時阿瓦拉多也將失去參加季後賽的資格。

阿瓦拉多無疑是大聯盟最穩定，同時也是球速最快的後援左投之一，本季出賽20場，投20局飆出25次三振，拿下4勝1敗7救援，防禦率2.70。阿瓦拉多的fWAR為0.8，在全聯盟所有後援投手並列第3。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網報導，阿瓦拉多體內被檢測出含有外來睪固酮，因此遭到禁賽，由於他已經離開費城，所以無法受訪，其經紀人也拒絕發表任何言論。目前阿瓦拉多已接受禁賽處分，且未提出上訴。

失去阿瓦拉多對費城人來說是巨大打擊，目前費城人牛棚必須更加仰賴右投羅馬諾（Jordan Romano）、柯克林（Orion Kerkering）與左投史壯姆（Matt Strahm）的發揮，而班克斯（Tanner Banks）則是另一位唯一的牛棚左投。

官網報導指出，目前費城人不會考慮將左投蘇雷亞斯（Ranger Suárez）、頂級新秀培因特（Andrew Painter）調往牛棚。而費城人今天也將右投魯伊茲（José Ruiz）移出傷兵名單，以取代阿瓦拉多的位置，同時也將今天在大聯盟初登板繳出6局9K無失分好投的新秀艾柏（Mick Abel ）下放3A。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法