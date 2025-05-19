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MLB》釀酒人21歲新星美技沒收追平轟！成功斬斷雙城13連勝

2025/05/19 09:06

喬里奧在8局上半上演沒收全壘打的美技，是釀酒人能獲勝的功臣之一。（美聯社）喬里奧在8局上半上演沒收全壘打的美技，是釀酒人能獲勝的功臣之一。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰雙城的釀酒人，進行雙方3連戰的最後一場比賽，靠著陣中21歲新星喬里奧（Jackson Chourio）在8局上半沒收追平轟的美技守備，防止對手追近比數，並在終場以5：2收下勝利，成功中斷雙城近期的13連勝。

釀酒人在第2局率先發動攻勢，弗里利克（Sal Frelick）在二、三壘有人的情況下敲出安打先馳得點，3局下半則因雙城先發馬修斯（Zebby Matthews）連投3保送形成滿壘，並靠著柯林斯（Isaac Collins）與弗里利克的接連敲安打下3分。

4局上雙城展開反擊，路易斯（Royce Lewis）相中釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的紅中速球，一棒掃出本季首轟追回1分，7上則由拉納克（Trevor Larnach）與李伊（Brooks Lee）的安打再添分數，將比分縮小至2分差。

比賽來到8局上半，釀酒人換上米爾斯（Nick Mears）中繼，一上場就被擊出長打，接著面對本場開轟過的路易斯，被敲出中左外野深遠飛球，看似要形成追平比數的全壘打，但中外野手喬里奧在牆前跳起一把沒收，也粉碎雙城繼續得分的美夢。

下個半局釀酒人靠著霍斯金斯（Rhys Hoskins）的高飛犧牲打增添保險，並在9局上半派出終結者梅吉爾（Trevor Megill），成功投出3上3下成功關門，幫助球隊中斷對手的連勝。

釀酒人今掛帥的佩洛塔主投5局僅失1分，收下本季第5勝，而雙城先發馬修斯本季初登板僅扛3局就掉4分，吞下今年首敗。

佩洛塔主投5局僅失1分，收下本季第5勝。（路透）佩洛塔主投5局僅失1分，收下本季第5勝。（路透）

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