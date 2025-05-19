MiLB》棒打大聯盟112勝強投！台灣李灝宇初速177KM暴力安+3安猛打賞

李灝宇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在老虎3A奮鬥的「台灣怪力男」李灝宇狀態絕佳，今天繳出3安猛打賞，近2戰敲出5安，打擊率上升至0.264。

今天續戰洋基3A，李灝宇打第3棒守二壘，首打席對決大聯盟生涯112勝、前美聯勝投王卡拉斯科（Carlos Carrasco），李灝宇敲出三壘方向強勁安打，擊球初速高達109.9英哩（約176.8公里），同時靠著對手失誤上二壘，後續跑回分數。

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李灝宇第二打席遭三振，第三打席敲出中外野強勁飛球出局、擊球初速101.2英哩，6上第四打席形成右外野飛球出局。

李灝宇8上第五打席掃出左外野安打，第9局再度上場，這回擊出中外野安打、擊球初速102.6英哩，終場所屬球隊10：8獲勝。

李灝宇全場6打數敲3安猛打賞，手感火燙，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率上升至0.264、OPS為0.747。

Hao-Yu Lee continues his strong stretch of play with a sharp grounder （109.9 MPH） to third for an infield single. He’s now 11-for-22 in this series. pic.twitter.com/JEhVR8jpfV — Tigers ML Report （@tigersMLreport） May 18, 2025

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