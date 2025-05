MiLB》棒打大聯盟112勝強投！台灣李灝宇初速177KM暴力安+3安猛打賞

李灝宇。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在老虎3A奮鬥的「台灣怪力男」李灝宇狀態絕佳,今天繳出3安猛打賞,近2戰敲出5安,打擊率上升至0.264。

今天續戰洋基3A,李灝宇打第3棒守二壘,首打席對決大聯盟生涯112勝、前美聯勝投王卡拉斯科(Carlos Carrasco),李灝宇敲出三壘方向強勁安打,擊球初速高達109.9英哩(約176.8公里),同時靠著對手失誤上二壘,後續跑回分數。

李灝宇第二打席遭三振,第三打席敲出中外野強勁飛球出局、擊球初速101.2英哩,6上第四打席形成右外野飛球出局。

李灝宇8上第五打席掃出左外野安打,第9局再度上場,這回擊出中外野安打、擊球初速102.6英哩,終場所屬球隊10:8獲勝。

李灝宇全場6打數敲3安猛打賞,手感火燙,跑回2分,吞下1K,賽後打擊率上升至0.264、OPS為0.747。

Hao-Yu Lee continues his strong stretch of play with a sharp grounder (109.9 MPH) to third for an infield single. He’s now 11-for-22 in this series. pic.twitter.com/JEhVR8jpfV