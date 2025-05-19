NBA季後賽》約基奇當「8冠王」！淘汰後想灌啤酒、揭金塊殘酷事實

約基奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在西部準決賽G7氣力放盡，遭到雷霆大比分血洗，連續2年止步次輪。當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在今年季後賽一間扛起球隊，多項數據高居聯盟之冠。

此役金塊主力三節早早打卡下班投降，約基奇上場37分鐘9投5中，繳出20分9籃板7助攻。他在今年季後賽兩輪14場打好打滿，繳出場均24.8分12籃板7.5助攻，投籃命中率48.6%，三分命中率37.7%。根據《StatMuse》，約基奇今年季後賽得分、籃板、助攻、抄截、抄截+火鍋、雙十次數、大三元次數與投籃命中數皆名列聯盟第一。

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賽後約基奇在記者會上被問及有關休賽季的計畫，他幽默表示再看看，但接下來這幾天可能會狂灌啤酒；談到季後補強，約基奇也坦言：「我們肯定需要增加板凳深度，看起來擁有更深厚輪替的球隊才會是贏家，像是溜馬、雷霆、灰狼。」

今年季後賽，金塊基本上採用6人輪替，也就是先發5人約基奇、穆雷（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）、布朗（Christian Braun）、小波特（Michael Porter Jr.）與板凳的魏斯布魯克（Russell Westbrook）。當被問及金塊是否還能以現有陣容衝擊冠軍，約基奇直言：「我們就沒有贏，所以顯然沒辦法。」

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