MiLB》距離大聯盟僅差一步之遙 皇家頭號大物升上3A

〔體育中心/綜合報導〕自春訓起就展現極高打擊天賦的皇家頭號大物新秀卡利亞諾內(Jac Caglianone),在2A繳出十分優異的打擊表現後,終於在今日宣布升上3A。

卡利亞諾內是2024年選秀以首輪第6指名被皇家選進的好手,而在大學以投打二刀流聞名的他,進入職業層級後則專心以打者身分為球隊貢獻。

今年季前卡利亞諾內受邀參與大聯盟春訓,表現可說是技驚四座,14場的出賽打擊率高達五成,整體進攻指數(OPS)更是恐怖的1.776,外帶3發全壘打與7分打點,不過最終開季時,球隊仍將他分發至2A繼續磨練。

不過今年他在小聯盟的比賽,仍維持春訓時期的火燙手感,總計在2A出賽38場,打擊三圍.322/.394/.553,敲出9發全壘打與43分打點,如今終於在今天升上3A,距離大聯盟僅一步之遙。

