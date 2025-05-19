MiLB》距離大聯盟僅差一步之遙 皇家頭號大物升上3A

卡利亞諾內。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自春訓起就展現極高打擊天賦的皇家頭號大物新秀卡利亞諾內（Jac Caglianone），在2A繳出十分優異的打擊表現後，終於在今日宣布升上3A。

卡利亞諾內是2024年選秀以首輪第6指名被皇家選進的好手，而在大學以投打二刀流聞名的他，進入職業層級後則專心以打者身分為球隊貢獻。

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今年季前卡利亞諾內受邀參與大聯盟春訓，表現可說是技驚四座，14場的出賽打擊率高達五成，整體進攻指數（OPS）更是恐怖的1.776，外帶3發全壘打與7分打點，不過最終開季時，球隊仍將他分發至2A繼續磨練。

不過今年他在小聯盟的比賽，仍維持春訓時期的火燙手感，總計在2A出賽38場，打擊三圍.322/.394/.553，敲出9發全壘打與43分打點，如今終於在今天升上3A，距離大聯盟僅一步之遙。

Welcome to Omaha, Jac



Top Royals prospect Jac Caglianone is the newest Storm Chaser! pic.twitter.com/qHivHWWkXH — Omaha Storm Chasers （@OMAStormChasers） May 18, 2025

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