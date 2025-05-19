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MLB》2.18億美元王牌6局飆8K好投！洋基MVP強打滿貫砲轟垮大都會

2025/05/19 10:23

貝林傑。（美聯社）貝林傑。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基大都會「地鐵大戰」最終回，休賽季簽下8年2.18億美元的洋基王牌左投佛里德（Max Fried）繳出6局優質先發，打線也在8局下轟進6分，終場8：2力退大都會，系列賽以2勝1敗勝出。

佛里德此役先發6局只被敲出3支安打，失掉2分都是自責分，狂飆8次三振，另有2次保送；不過大都會先發左投皮特森（David Peterson）也繳出6局失2分優質先發，雙方一直到8局上打完，都處於2：2平手的僵局。

不過來到8局下，洋基靠著多明格茲（Jasson Domínguez）保送與威爾斯（Austin Wells）二壘安打攻佔二、三壘，下一棒維瓦斯（Jorbit Vivas）打出一壘滾地球，大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳本壘暴傳，讓洋基攻下超前分，隨後高德施密特（Paul Goldschmidt）補上安打，洋基4：2領先大都會。

洋基攻勢尚未停歇，葛里遜（Trent Grisham）選到四壞保送形成1出局滿壘，儘管「法官」賈吉（Aaron Judge）遭到三振，但下一棒的前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）炸出一發仰角36度、僅在5座大聯盟球場飛得出去的驚天滿貫砲，本季第7轟幫助洋基攻下6分大局，也鎖定勝利。

洋基以2勝1敗拿下系列賽，賈吉此役3打數1安打，選到2次保送，吞下1K，賽後打擊率0.401；而休季轉戰大都會的索托（Juan Soto），今天同樣遭到洋基球迷噓聲伺候，此役他4打數0安打，吞下2K，賽後打擊率0.246。

佛里德。（路透）佛里德。（路透）

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