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日職》和古林睿揚一樣好投後遭抹銷！火腿194公分前1指大物吐露心聲

2025/05/19 11:13

達孝太。（資料照，取自產經體育）達孝太。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿昨天1：2不敵千葉羅德海洋，火腿21歲右投達孝太投生涯最長7局，僅被敲2安無失分，飆出8次三振，防禦率下修至0.69，但在好投後仍遭到抹銷登錄下放二軍。

達孝太是火腿2021年選秀第1指名的好手，身高194公分的他擁有最快153公里的速球，4日面對西武獅迎來本季初登板，主投6局僅失1分收下本季首勝；昨天面對羅德，達孝太投7局創下生涯新高，送出8次三振沒有失分，但今天仍因球隊輪值安排，遭到抹銷登錄。

火腿監督新庄剛志對於達孝太的表現給予讚賞，但也透露豪華先發海帶來的甜蜜煩惱，「達君表現真的很棒，每次登板都有成長。雖然這樣的投手該放進先發輪值，但還是要註銷。沒辦法，還有很多投手得讓他們上場投球。」

對於繳出好投仍被抹銷登錄，達孝太也苦笑：「當然會想『讓我繼續投吧』，但我也理解球隊自有安排，也可能是為了讓我成長，刻意設計這樣的登板節奏。既然有時間就好好調整，當成讓自己『準備好再上』，我也會轉換心情，繼續努力提升自己。」

火腿本季先發輪值人手充沛，許多人都繳出優異表現，成為新庄監督的甜蜜煩惱，其中包括台灣MVP火球男古林睿煬，在11日面對樂天金鷲繳出「梅達斯（Maddux）完封勝」後，隔天也被抹消登錄降二軍。

古林睿煬。（資料照，西日本新聞提供）古林睿煬。（資料照，西日本新聞提供）

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