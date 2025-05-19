MLB》韋蘭德還是沒勝投！拉莫斯8局超前安率巨人橫掃運動家

拉莫斯今敲雙安，包括1轟以及在8局的超前安打，幫助球隊橫掃運動家。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人與運動家3連戰的最後一場比賽，巨人雖派出42歲3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥，但僅投完4局就下場，再度與勝投擦肩而過，不過球隊最後靠著拉莫斯（Heliot Ramos）8局打下超前安的帶領下，以3：2擊敗運動家，完成系列賽橫掃。

本場扛下開路先鋒的拉莫斯相中第1球就立刻開轟先馳得點，但掛帥主投的韋蘭德在4局下被巴特勒（Lawrence Butler）敲出2分打點的安打逆轉超前，且最終僅完成4局的投球，被敲3支安打失掉2分，只投出1K並送出高達5次保送，本季第10場的出賽仍再度與勝投無緣。

請繼續往下閱讀...

巨人前7局的比賽皆以1分落後，但到了8局下半，運動家換上佛格森（Tyler Ferguson）中繼，一上來就被代打的魏德（LaMonte Wade Jr.）擊出三壘安打，而下一棒同樣代打上陣的貝利（Patrick Bailey）也順利建功，敲出中間方向的穿越安打送回追平分。

擔任巨人9棒的考斯（Christian Koss）透過犧牲觸擊將跑者送上二壘，並把機會做給今天開轟過的拉莫斯，而他也把握機會敲出適時安打送回超前分，這讓巨人在9局上半順勢推派沃克（Ryan Walker）登板後援，並繳出3上3下順利關門成功，拿下勝利。

拉莫斯本場繳出雙安表現，其中包括1發全壘打並進帳2分打點，是球隊能奪勝關繼人物，另外接替韋蘭德投球的畢文斯（Spencer Bivens）也完美踩住煞車，兩局投球送出6上6下外帶1K表現出色。

And Ramos gives us the lead pic.twitter.com/cxWfuJkukS — SFGiants （@SFGiants） May 18, 2025

韋蘭德本場僅投完4局就退場，本季首勝仍尚未出爐。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法