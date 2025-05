MLB》韋蘭德還是沒勝投！拉莫斯8局超前安率巨人橫掃運動家

拉莫斯今敲雙安,包括1轟以及在8局的超前安打,幫助球隊橫掃運動家。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕巨人與運動家3連戰的最後一場比賽,巨人雖派出42歲3屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)掛帥,但僅投完4局就下場,再度與勝投擦肩而過,不過球隊最後靠著拉莫斯(Heliot Ramos)8局打下超前安的帶領下,以3:2擊敗運動家,完成系列賽橫掃。

本場扛下開路先鋒的拉莫斯相中第1球就立刻開轟先馳得點,但掛帥主投的韋蘭德在4局下被巴特勒(Lawrence Butler)敲出2分打點的安打逆轉超前,且最終僅完成4局的投球,被敲3支安打失掉2分,只投出1K並送出高達5次保送,本季第10場的出賽仍再度與勝投無緣。

巨人前7局的比賽皆以1分落後,但到了8局下半,運動家換上佛格森(Tyler Ferguson)中繼,一上來就被代打的魏德(LaMonte Wade Jr.)擊出三壘安打,而下一棒同樣代打上陣的貝利(Patrick Bailey)也順利建功,敲出中間方向的穿越安打送回追平分。

擔任巨人9棒的考斯(Christian Koss)透過犧牲觸擊將跑者送上二壘,並把機會做給今天開轟過的拉莫斯,而他也把握機會敲出適時安打送回超前分,這讓巨人在9局上半順勢推派沃克(Ryan Walker)登板後援,並繳出3上3下順利關門成功,拿下勝利。

拉莫斯本場繳出雙安表現,其中包括1發全壘打並進帳2分打點,是球隊能奪勝關繼人物,另外接替韋蘭德投球的畢文斯(Spencer Bivens)也完美踩住煞車,兩局投球送出6上6下外帶1K表現出色。

And Ramos gives us the lead pic.twitter.com/cxWfuJkukS