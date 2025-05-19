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MLB》又一位亞洲二刀流新星降臨！遊騎兵簽下18歲「韓國大谷翔平」

2025/05/19 10:58

遊騎兵今天宣布簽下來自南韓的18歲二刀流好手金成俊（Seong-Jun Kim）。（取自遊騎兵X）遊騎兵今天宣布簽下來自南韓的18歲二刀流好手金成俊（Seong-Jun Kim）。（取自遊騎兵X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網報導，遊騎兵今天宣布簽下來自南韓的18歲二刀流好手金成俊（Seong-Jun Kim），內文也以「韓國大谷翔平」稱呼他。這位目前就讀南韓光州第一高校的游擊手/右投手，預計於2026年畢業，屆時將正式加入球隊體系。

金成俊身高6呎2吋（約188公分）、體重185磅（約84公斤），曾在去年獲選南韓年度最佳高中球員，其最快球速可達95英里（約153公里），本季打擊率為0.333，攻擊指數1.015。大聯盟官網指出，金成俊在投球方面較為成熟，擁有出色的速球、2種不錯的變化球與能製造揮空的指叉球。

大聯盟官網指出，棒球界普遍認為金成俊未來更可能朝投手發展，但遊騎兵堅持朝二刀流方向培養，因為金成俊具備正確的心態與決心。遊騎兵國際球探主管懷斯（Hamilton Wise）表示，球隊相信金成俊的條件與特質，也明白簽下一名南韓高中生本身就是挑戰，更別說要培養成二刀流，但球隊會利用接下來一整年的時間，幫助他適應美國生活。

金成俊也透過翻譯表示，自己選擇高中畢業直接赴美而非投入KBO選秀，是因為這樣有機會更快進入大聯盟，「這會很辛苦，但我會全力以赴，不會有一絲後悔。」

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