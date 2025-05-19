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MLB》致命暴傳致大都會輸球 「北極熊」阿隆索：我搞砸了一切

2025/05/19 11:52

阿隆索（左）發生致命傳球失誤，導致球隊輸球。（美聯社）阿隆索（左）發生致命傳球失誤，導致球隊輸球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日大都會與洋基的「地鐵大戰」，進行3連戰的最後一場比賽，大都會在8局下半因 「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）致命的傳球失誤，讓球隊最終以2：8吞敗，賽後受訪時他也表示，自己搞砸了一切。

前7局雙方仍以2：2平手，但在8局下半1人出局且二、三壘有跑者時，維瓦斯（Jorbit Vivas）擊出一壘滾地球，而採取趨前守備的阿隆索要傳往本壘守下分數時發生暴傳，讓洋基順利超前分並延續攻勢，最終包括貝林傑（Cody Bellinger）的滿貫砲在內，單局灌下6分奠定勝基。

阿隆索在賽後受訪時，坦言他搞砸了一切，「昨天也有一模一樣的守備機會，都是個直朝著我而來、要傳往本壘且必須觸殺的球，但今天我傳得非常糟糕。這整局、整場比賽都怪我把那顆球傳歪了，反攻的氣勢也瞬間瓦解。」

阿隆索繼續補充道：「這感覺很糟糕，因為這就是相同的處理方式，我覺得這就是我平常就能夠輕易做到的事，我的腳雖已踩穩，但手卻沒把球抓好飛了出去，這是個很糟糕的傳球，這場失敗100%該歸咎於我。」

大都會目前雖已29勝18敗位居國聯東區龍頭，但近期發生不少守備問題也讓總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言必須有所改變，「我們有幾場的表現是很出色，但也有幾場比賽我們無法把守備做完整，即便只是幾個很簡單的球，就像第1局的那個失誤，也導致球隊掉分。我相信我們會再更加進步，因為我們仍有很棒的防守球員。」

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