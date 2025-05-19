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MLB》投到手流血！道奇明星右投挨2轟自責 主帥談投手群表現很無奈

2025/05/19 12:24

岡索林。（美聯社）岡索林。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天4：6不敵天使，15年來首次在主場遭到天使橫掃。道奇明星右投岡索林（Tony Gonsolin）先發4局就挨2轟失4分，且他才剛開賽就投到手流血，賽後也相當自責。

岡索林今天一開始就遇到狀況，因右手大拇指破皮導致流血，甚至還能看見他的球褲後方沾有血跡，但他仍浴血奮戰，結果第一局就被內托（Zach Neto）與沃德（Taylor Ward）開轟失掉3分，最終僅撐完4局失4分退場。

岡索林賽後表示，自己當時投完球後，想把大拇指上的死皮剝掉，卻不甚撕破皮讓手流血，但他也強調：「這不是藉口，不論遇到什麼情況，我都有責任好好投球，只是今天我沒能做到。」

道奇目前擁有全聯盟第一的團隊打擊率（0.271）與國聯最多的77轟，但團隊防禦率僅有4.18，位居全聯盟第21名，更是所有分區龍頭唯一防禦率破4的球隊。包含此役在內，道奇47場比賽有多達34場先被對手得分，導致球隊經常陷入苦戰。

不僅如此，道奇牛棚過度使用的問題也再度引發討論，被問及球隊是否還能長期依賴牛棚，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言：「老實說我不認為這情況能持續太久，我每天都在觀察比賽、思考哪些投手可以用。我的工作就是保護選手同時，設法想出贏球最佳對策。如果先發投手能多撐幾局，牛棚就能減輕負擔。」

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