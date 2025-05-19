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桌球世錦賽》激戰7局逆轉19歲南韓新星 黃禹喬攜手蔡昀恩晉女單64強

2025/05/19 11:44

黃禹喬逆轉擊退南韓新星金娜英，闖進女單64強。（取自WTT官網） 黃禹喬逆轉擊退南韓新星金娜英，闖進女單64強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮/綜合報導〕首度在世錦賽亮相的國泰女將黃禹喬，今天凌晨在2025年杜哈世界桌球錦標賽女單首輪，以4:3扳倒世界排名33的19歲南韓新星金娜英，和21歲的蔡昀恩都闖進64強。

世界排名188的黃禹喬去年在杜哈球星挑戰賽，在1:2落後下連追2局，逆轉擊敗金娜英。今天雙方第二度在杜哈遭遇，劇情也很類似，黃禹喬打完前5局，以11:7、4:11、12:10、9:11、9:11落後。

關鍵第6局，黃禹喬在6:3領先下被追平後，隨即回敬一波5:1的攻勢，11:7扳平戰局，決勝局更是氣勢如虹，5:1強勢開局後，一路領先，11:7贏得生涯世錦賽首勝。64強將對上世界排名71的新加坡名將曾尖。

同樣是第一次參加世錦賽的蔡昀恩，首輪面對世界排名169的19歲菲律賓小將克魯茲，也以4:2（11:13、11:9、11:8、4:11、11:9、11:9）獲勝，64強將對決世界排名17的波多黎各一姐迪亞茲。

世界排名29的黃怡樺，對上世界排名65的瑞典女將C.卡爾柏格，則以1:4落敗，也是唯一未通過首輪考驗的台灣女將。

蔡昀恩力克菲律賓女將克魯茲，晉級女單64強。（取自WTT官網）蔡昀恩力克菲律賓女將克魯茲，晉級女單64強。（取自WTT官網）

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