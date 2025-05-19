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TPBL》年度獎項出爐！雲豹成為大贏家 高錦瑋唯一本土獲獎

2025/05/19 12:55

TPBL年度獎項得主。（TPBL提供）TPBL年度獎項得主。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日公佈2024-25年度獎項，桃園台啤永豐雲豹成為最大贏家，一口氣囊括四大榮譽，包涵克羅馬拿下得分王與抄截王、威廉斯奪得籃板王，以及高錦瑋榮獲助攻王。福爾摩沙夢想家的「禁區守護神」高柏鎧則奪下阻攻王，延續其封阻本色。

雲豹鋒衛搖擺人克羅馬繼上季於T1聯盟勇奪得分王與抄截王後，本季再度於TPBL完成雙冠壯舉。他以場均23.3分與2.8次抄截，穩居聯盟雙項之首。

雖然得分王頭銜是在排除場次限制後才正式確立，然而克羅馬在整季出賽率近九成的前提下，依舊維持高檔表現，展現其優異的身體素質與穩定續航力。

克羅馬的好搭檔威廉斯，則以場均12.7籃板拿下個人於台籃的第二個籃板王獎盃，再次證明他在禁區的統治力與強悍。威廉斯本季近乎繳出場場雙十的成績單，其中，2024年12月7日對戰新北中信特攻時，更是抓下23顆籃板，刷新TPBL單場紀錄。

威廉斯本季出賽高達30場，出勤數遠勝其他競爭者，展現驚人的耐戰度與持續輸出能力。他擁有厚實的對抗身體、靈活腳步與精準卡位意識，無論是卡位搶下進攻籃板、還是保護防守籃板，皆展現絕對優勢。

年僅24歲的高錦瑋，在職業生涯第二年就以場均6.4次助攻，擊敗眾多資深好手加冕助攻王，成為聯盟最年輕的組織核心之一。高錦瑋擁有優異的視野與傳球創造力，能有效拉開空間，精準地找到內外線隊友。

福爾摩沙夢想家中鋒高柏鎧以場均3.2次阻攻，遙遙領先群雄，奪得本季阻攻王。他已曾三度在PLG獲封阻攻王頭銜，轉戰TPBL依舊展現強大護框能力，證明實力無論在哪個舞台都具備宰制力。

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