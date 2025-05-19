排球》日本男排史上第1人！石川祐希首次奪下「歐冠金牌」

日本男排隊長石川祐希，與義大利甲級聯賽佩魯賈排球隊的隊友一起摘下隊史首面歐冠賽金牌。（圖擷取自@yuki14_official、@SIRVolleyPG 社群平台「X」，本報合成）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025歐洲男子排球冠軍聯賽（CEV Champions League Volley）在波蘭當地時間18日晚間（台灣19日凌晨）圓滿結束，效力義大利甲級聯賽佩魯賈排球（Sir Safety Perugia）的日本男排隊長石川祐希，與隊友一起摘下隊史首面歐冠賽金牌，成為日本排球史上首位榮獲這項殊榮的男子選手。

日媒指出，石川祐希還締造一個全新歷史，成為日本排球史上首位榮獲歐冠賽金牌的男子選手。（圖擷取自社群平台「X」）

綜合日媒報導，佩魯賈排球在18日金牌戰中對上波蘭甲級聯賽瓦爾塔扎維爾切（Warta Zawiercie），雙方歷經精彩的5局大戰，最終佩魯賈排球以3：2（25：22、25：22、20：25、22：25、15：10）力退對手勇奪金牌。其中，石川祐希在5局比賽皆有上場，更打出全隊第2高的20分，為比賽勝利做出重大並貢獻。

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與石川祐希同為日本男排國家隊成員、喜歡惡作劇的髙橋藍，在貼文中特別打趣石川祐希，要他回到日本後「請客吃壽司」來慶祝，小野寺太志也為此留言附和。（圖擷取自@Ran_volley0902 社群平台「X」）

賽後石川祐希接受媒體採訪，除了感謝所有支持他的球迷們，也透露這是一場非常艱苦的比賽，「我很高興我們贏得了這場冠軍聯賽，對佩魯賈排球來說，這也是第一次奪冠。而且我想，自己應該是第1位在冠軍聯賽奪冠的日本球員，這一點讓我真的很開心，也為自己能以這樣的方式在歷史上留下名字感到自豪。」

另外，與石川祐希同為日本男排國家隊成員，目前效力日本SV聯賽三得利太陽鳥大阪的髙橋藍選手、小野寺太志選手，也在社群平台「X」（原推特）祝賀石川祐希。不過喜歡惡作劇的髙橋藍，在貼文中特別打趣石川祐希，要他回到日本後「請客吃壽司」來慶祝，小野寺太志也為此留言附和，趣味互動逗樂不少球迷。

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