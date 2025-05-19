TPBL》有球隊可能會出走？會長莊瑞雄：在我任內不會發生

TPBL會長莊瑞雄。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL例行賽昨晚正式落幕，PLG總冠軍賽今晚在桃園巨蛋進行第6戰，隨著休賽季即將到來，兩聯盟合併問題再度浮上檯面，對於近期出現有TPBL球隊可能出走的傳聞，會長莊瑞雄表示，在自己任內這件事不會發生。

台灣籃壇去年夏天經過動盪，擁有7隊的TPBL成立，經過一個賽季也即將進入尾聲，會長莊瑞雄指出，聯盟一定還有成長的空間，「球迷的期待與聲音我們都聽見了，會努力大家對我們的期待。」

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針對近期有球隊可能出走TPBL的傳聞，莊瑞雄回應，「球隊出走這件事，在我任內不會發生，我們還有雄心壯志，和PLG有很暢通的溝通管道，兩聯盟的合併不是只有兩聯盟之間談，要有媒人，如果郎有情妹有意的話，月下老人很快就會出現了，我是非常有信心的。」

秘書長齊文駿指出，台灣籃壇現在仍是分裂狀態，大家一定都希望能走在一起，「在這個前提下，我對聯盟各方面的營運是滿意的，當然下個賽季希望會更好，但以一個第一年的聯盟來說還可以接受，休賽季針對裁判體制、球隊洋將配置可能都會進行調整。」

針對球隊可能出走或是否有新球隊會來到TPBL，齊文駿表示，目前都還在討論中，還沒有能夠向外界宣布的消息，「我們現在還是很樂觀、積極討論能否走在一起，有很多事情很難預測，遇到問題了就一一解決。」

TPBL秘書長齊文駿。（記者盧養宣攝）

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