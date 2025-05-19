晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》有球隊可能會出走？會長莊瑞雄：在我任內不會發生

2025/05/19 13:14

TPBL會長莊瑞雄。（記者盧養宣攝）TPBL會長莊瑞雄。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL例行賽昨晚正式落幕，PLG總冠軍賽今晚在桃園巨蛋進行第6戰，隨著休賽季即將到來，兩聯盟合併問題再度浮上檯面，對於近期出現有TPBL球隊可能出走的傳聞，會長莊瑞雄表示，在自己任內這件事不會發生。

台灣籃壇去年夏天經過動盪，擁有7隊的TPBL成立，經過一個賽季也即將進入尾聲，會長莊瑞雄指出，聯盟一定還有成長的空間，「球迷的期待與聲音我們都聽見了，會努力大家對我們的期待。」

針對近期有球隊可能出走TPBL的傳聞，莊瑞雄回應，「球隊出走這件事，在我任內不會發生，我們還有雄心壯志，和PLG有很暢通的溝通管道，兩聯盟的合併不是只有兩聯盟之間談，要有媒人，如果郎有情妹有意的話，月下老人很快就會出現了，我是非常有信心的。」

秘書長齊文駿指出，台灣籃壇現在仍是分裂狀態，大家一定都希望能走在一起，「在這個前提下，我對聯盟各方面的營運是滿意的，當然下個賽季希望會更好，但以一個第一年的聯盟來說還可以接受，休賽季針對裁判體制、球隊洋將配置可能都會進行調整。」

針對球隊可能出走或是否有新球隊會來到TPBL，齊文駿表示，目前都還在討論中，還沒有能夠向外界宣布的消息，「我們現在還是很樂觀、積極討論能否走在一起，有很多事情很難預測，遇到問題了就一一解決。」

TPBL秘書長齊文駿。（記者盧養宣攝）TPBL秘書長齊文駿。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中