MLB》道奇「Thank You」2位資深老將 總裁佛里曼今現身說法

巴恩斯。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在近日將11年老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）與34歲資深工具人泰勒（Chris Taylor）相繼給指定讓渡（DFA），讓許多球迷甚至一起共事的球員感到可惜，而在送走兩位冠軍老臣後，陣中棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）也受訪說明原因。

巴恩斯生涯11個球季都為道奇效力，總計612場出賽繳出.223/.322/.338的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）80，甚至還成為3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）的御用捕手。而同樣身為隊內資深球員的泰勒，自2016年轉隊道奇至今，一共1007場的出賽，打下.250/.330/.431的打擊三圍，OPS+105，兩位球員都參與了2020與2024年球隊奪冠的歷程。

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今日總裁佛里曼受訪時表示，近期對於球隊來說是情緒滿滿的一週，「Barnsey和CT都為我們球隊做出了巨大的貢獻，這兩位球員在我們球隊的文化以及我們現在所身處的地位上，留下了不可抹滅的印記，因此做出這個決定真的非常的困難。」

而為何會做出如此決定，佛里曼解釋道：「交談的過程雖然非常的艱難，但就我們目前的立場來看，像是分區內的競爭、陣容內球員的構成等等，我們認為這就是對道奇的有利的決定，去盡可能去贏得更多球賽，並讓我們在贏得今年世界大賽冠軍的路上取得更好的位置，但這並不代表做出這個決定很容易，但我們最終認為這件事是正確的決定。」

泰勒。（資料照，歐新社）

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