世壯運》昆凌90歲爺爺喊「高雄NO.1」 自備明信片送粉絲

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯參加男子200公尺比賽。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕周杰倫岳祖父、昆凌的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），昨在男子標槍90歲以上組拿金牌，以及100公尺90歲以上組銀牌，今天他繼續出戰200公尺賽事，以51秒66奪銀。

90歲的羅倫斯連續2天出賽，他今天也賣力演出，成績只僅次91歲的蒙古選手策倫（Radnaa Tseren），順利進帳一面銀牌，他表示，身體很好，聽到有觀眾為他加油讓他很開心，他還自備印有自畫像的明信片，並附上email，給媒體及粉絲。

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值得一提的是，羅倫斯昨被媒體問到是否喜歡台北，爆出「台北soso，高雄no.1」的言論引發討論，他今天解釋自己在30年前就到過高雄，當時那裡有許多重工業，導致空氣狀況不是很好，但現在高雄變成一座非常美麗的城市，人們很友善，天氣也很好，而高雄市長陳其邁也感謝羅倫斯讚美高雄，也歡迎有空時可以再到高雄走走，看看高雄的變化。

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯準備簽名照，發送給大家。（記者王藝菘攝）

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯準備簽名照，發送給大家。（記者王藝菘攝）

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