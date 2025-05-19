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世壯運》日籍選手50公尺蛙式奪金 頒獎時感謝台灣311地震伸援手

2025/05/19 15:44

日籍選手Katsuhisa UMEHARA（中）感謝台灣在311大地震時伸出援手。（記者王冠仁翻攝）日籍選手Katsuhisa UMEHARA（中）感謝台灣在311大地震時伸出援手。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會已經如火如荼展開各項賽事，其中來自日本、在游泳賽事中分別拿下一金一銀的79歲選手Katsuhisa UMEHARA，今天在頒獎典禮上，高舉標語，上頭寫著「謝謝台灣抗震救災，不會忘記恩情2011」，還特地跑去找在現場維安的員警合影留念，展現出運動家精神與風範，令員警難以忘懷。

根據世壯運資料顯示，來自日本、今年79歲的選手Katsuhisa UMEHARA，在此次賽事中，先後拿下男子年齡75+組的2百公尺自由式銀牌，以及50公尺蛙式金牌。

Katsuhisa UMEHARA在今天的頒獎典禮中，高舉雙手向現場觀眾致意，還激動表示「感謝台灣在311地震時的援助，我永遠不會忘記」，感人言語引發現場觀眾熱烈掌聲，展現運動精神與跨國情誼。

比賽結束後，Katsuhisa UMEHARA還與在場維護秩序的士林分局員警合影留念，表達對台灣警方在賽事期間辛勤付出的肯定與感謝。

士林分局說，賽事期間員警全程堅守崗位，確保場地安全與秩序，為賽事順利舉行提供有力支援，讓來自各國的參賽者能安心比賽，盡情發揮實力。此次賽事不僅展現選手間的競技交流，也彰顯台灣在國際賽事接待與安全維護上的用心與溫暖，讓世界看見台灣的友善與力量。

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