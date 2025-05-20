晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

大谷翔平與台美混血球星卡洛爾同場較勁 今日賽事預告與轉播

2025/05/20 06:45

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有4場轉播，分別是小熊對上馬林魚，以及由大都會日籍先發千賀滉大先發，對上傳統勁旅紅襪。另外還有皇家對上擁有韓職帥氣球星李政厚的巨人，以及大谷翔平領銜的道奇將在主場迎戰有台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的響尾蛇，豐富轉播請熱愛棒球的觀眾準時鎖定。

中職有2場轉播，兩支南部球隊台鋼雄鷹以及統一獅，將分別在主場迎戰樂天桃猿與味全龍，哪隊能在本週取得開門紅，請球迷不要錯過。

日職有1場轉播，目前太平洋聯盟龍頭日本火腿，將在主場迎戰軟銀鷹，火腿派出王牌伊藤大海先發，軟銀派出古巴強力左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），請喜愛日職的觀眾準時收看。

MLB

06:35 小熊@馬林魚 愛爾達體育1台
06:40 大都會@紅襪 愛爾達體育2台、緯來體育
09:40 皇家@巨人 愛爾達體育1台
10：00 響尾蛇@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育

中職

18:30 樂天@台鋼 愛爾達體育1台、DAZN1
18:30 味全@統一 愛爾達體育2台、博斯運動1台、MOMOTV

日職

17:00 軟銀@火腿 DAZN2

桌球世錦賽

16:00 第四日（上）愛爾達體育3台

21:00 第四日（下）愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中