大谷翔平與台美混血球星卡洛爾同場較勁 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有4場轉播，分別是小熊對上馬林魚，以及由大都會日籍先發千賀滉大先發，對上傳統勁旅紅襪。另外還有皇家對上擁有韓職帥氣球星李政厚的巨人，以及大谷翔平領銜的道奇將在主場迎戰有台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的響尾蛇，豐富轉播請熱愛棒球的觀眾準時鎖定。

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中職有2場轉播，兩支南部球隊台鋼雄鷹以及統一獅，將分別在主場迎戰樂天桃猿與味全龍，哪隊能在本週取得開門紅，請球迷不要錯過。

日職有1場轉播，目前太平洋聯盟龍頭日本火腿，將在主場迎戰軟銀鷹，火腿派出王牌伊藤大海先發，軟銀派出古巴強力左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），請喜愛日職的觀眾準時收看。

MLB

06:35 小熊@馬林魚 愛爾達體育1台

06:40 大都會@紅襪 愛爾達體育2台、緯來體育

09:40 皇家@巨人 愛爾達體育1台

10：00 響尾蛇@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育

中職

18:30 樂天@台鋼 愛爾達體育1台、DAZN1

18:30 味全@統一 愛爾達體育2台、博斯運動1台、MOMOTV

日職

17:00 軟銀@火腿 DAZN2

桌球世錦賽

16:00 第四日（上）愛爾達體育3台

21:00 第四日（下）愛爾達體育3台

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