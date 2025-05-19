MLB》費城人菜鳥追平前兄弟洋投124年神紀錄！問天的海盜狀元也狂讚

艾柏生涯初登板6局9K、0BB無失分好投，寫下史上僅3人紀錄。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人23歲新秀艾柏（Mick Abel）今天在生涯首次先發登板，以6局9K無失分無保送的成績，在跟海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）的交鋒中奪得生涯首勝，繳出足以載入史冊的表現。

艾柏是費城人2020年首輪第15順選進的高中大物，他在進入職業體系後自2021年至2024年都入選官網的百大新秀榜單。但去年艾柏遭遇控球上的大麻煩，在3A投24場比賽，108.2局送出117K的同時還送出78次的四壞保送，防禦率高達6.46，拿下3勝苦吞12敗。

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不過今年艾柏在3A的控球大幅改善，升上大聯盟前艾柏8場先發拿下5勝2敗，46.1局投球送出51K、19BB，防禦率2.53。今天艾柏6局被打5支安打，送出9K沒有四壞保送無失分，追平隊史1947年的西蒙斯（Curt Simmons）菜鳥初登板的最多K紀錄。艾柏也是1901年以來，第三位在大聯盟初登板至少6局無失分，有9次三振且沒有保送的選手，前兩位分別是去年的今永昇太與2018年的前兄弟洋投金安（Nick Kingham）。

Mick Abel ties the @Phillies record since at least 1901 （Curt Simmons, 1947） with the most punchouts in an MLB debut!

6 IP

5 H

0 R

0 BB

9 K pic.twitter.com/dhjGXP6rmt — MLB Pipeline （@MLBPipeline） May 18, 2025

回憶自己的生涯初登板，艾柏表示，「這是我從小的夢想。今天表現已經遠超乎我的預期了，我只想上場並拚盡全力。這場比賽很有趣。」艾柏也很快就傳訊息給自己的母親：「我要告訴他我大概15到20分鐘後會去找他。我們想要盡可能地珍惜這個時刻。」不過艾柏預計會在本場比賽後照著球隊原本的規劃下3A，但總教練湯姆森（Rob Thomson）指出，只要艾柏能持續繳出優質表現，那他重返大聯盟的日子很快就會到來。

史基斯8局失1分完投敗。（法新社）

本場繳出8局失1分完投敗的史基斯，賽後大讚這位與他年齡相仿的菜鳥（史基斯22歲355天、艾柏23歲274天）：「今天對陣他蠻興奮的，我從來沒有見過他。我想或許我們可能在小時候有在某些賽事上交手過。但我記得他高中的時候就很厲害。從打擊區上回來的隊友跟我說他的球威真的很好。或許我會再去看一次他的先發以及下一場先發。能跟他交手真的很酷。」

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