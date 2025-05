MLB》費城人菜鳥追平前兄弟洋投124年神紀錄！問天的海盜狀元也狂讚

艾柏生涯初登板6局9K、0BB無失分好投,寫下史上僅3人紀錄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人23歲新秀艾柏(Mick Abel)今天在生涯首次先發登板,以6局9K無失分無保送的成績,在跟海盜狀元郎史基斯(Paul Skenes)的交鋒中奪得生涯首勝,繳出足以載入史冊的表現。

艾柏是費城人2020年首輪第15順選進的高中大物,他在進入職業體系後自2021年至2024年都入選官網的百大新秀榜單。但去年艾柏遭遇控球上的大麻煩,在3A投24場比賽,108.2局送出117K的同時還送出78次的四壞保送,防禦率高達6.46,拿下3勝苦吞12敗。

不過今年艾柏在3A的控球大幅改善,升上大聯盟前艾柏8場先發拿下5勝2敗,46.1局投球送出51K、19BB,防禦率2.53。今天艾柏6局被打5支安打,送出9K沒有四壞保送無失分,追平隊史1947年的西蒙斯(Curt Simmons)菜鳥初登板的最多K紀錄。艾柏也是1901年以來,第三位在大聯盟初登板至少6局無失分,有9次三振且沒有保送的選手,前兩位分別是去年的今永昇太與2018年的前兄弟洋投金安(Nick Kingham)。

