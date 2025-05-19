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TPBL》夢想家力拚隊史首冠 季後賽首輪門票開賣

2025/05/19 16:31

夢想家季後賽門票開賣。（夢想家提供）夢想家季後賽門票開賣。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家本季在TPBL例行賽以第2種子之姿晉級，將在29日的首輪季後賽於主場交手高雄海神，球隊今公布售票資訊。

夢想家本季例行賽以第二種子之姿晉級季後賽，並握有首輪主場優勢，VIP、D-FANS今日優先購票，21日一般季票、22日全面開放售票，VIP區最貴為4500元，1樓全區1000元，2樓為500元。

夢想家今同時宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。這是UNDEFEATED首度與亞洲職業運動球隊合作，象徵著品牌持續深化全球籃球文化與街頭風格的承諾。夢想家季後賽系列以「夢想不敗」為主題，延續 UNDEFEATED 所堅持的「不敗」理念，並與夢想家「萬夫莫敵」的本季度口號相互呼應。

DREAMERS x UNDEFEATED 聯名系列融合雙方標誌性圖騰與設計語言，商品涵蓋服飾、配件與實戰球衣，是夢想家首度與潮流品牌推出的比賽球衣設計。聯名系列商品將於 5月29日在夢想家主場開賣，並同步於 UNDEFEATED 台北、台中門市、夢想商城官網發售。這不只是一組聯名單品，更是向有著永不言敗精神的籃球熱愛者與街頭文化愛好者致敬。

夢想家宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。（夢想家提供）夢想家宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。（夢想家提供）

夢想家季後賽門票開賣。（夢想家提供）夢想家季後賽門票開賣。（夢想家提供）

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