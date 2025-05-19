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世壯運》短今真的來了！藝人隊士氣大振但再次雖敗猶榮

2025/05/19 16:45

短今前來世壯運棒球項目現場，為藝人組軍的閃亮之星隊加油。（記者林宥辰攝）短今前來世壯運棒球項目現場，為藝人組軍的閃亮之星隊加油。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕世壯運棒球35+休閒組今天來到賽程第2天，由藝人組軍的「閃亮齊心大家都愛短今」隊，昨1分差不敵對手。昨天Passion Sisters成員短今就預告，今天會前往天母球場為閃亮之星加油，今天果真到場，閃亮之星全體士氣大振，首局就打進4分，但終場仍8:9遭逆轉。

「閃亮齊心大家都愛短今」隊今天和上屆地主冠軍紐西蘭奧克蘭Auckland Arahi隊交手。賽前，短今在幾位粉絲陪同下到場，為球隊加油。短今說：「翔哥（阿翔）之前節目錄影時有跟我說，這次他們參賽，隊名要用我的名字。昨天在洲際有班，今天排除萬難也要來幫他們加油！」

阿翔透露，隊名是隊友、演員梅賢治先取名，他則突發奇想，在頭盔上貼短今的貼紙，也感謝隊員們及時製作完成。阿翔說：「本來她說，如果我們打進大巨蛋，就要來幫我們加油，謝謝她今天提前來。」

閃亮之星今天的對手，是來自紐西蘭的Auckland Arahi隊，該隊今先發投手是前展翼Zayin樂團主唱、台裔的Yalu。Yalu笑說，場上的對手有一半以上都是他的老朋友，還有10多年未見面的好友，這次球隊從當地乙組組軍，搭配幾位在台灣的隊友，昨天首戰才是他們第一場比賽。

賽後全隊和短今合影。（記者林宥辰攝）賽後全隊和短今合影。（記者林宥辰攝）
前展翼Zayin樂團主唱、台裔的Yalu，是今紐西蘭Auckland Arahi隊先發投手。（記者林宥辰攝）前展翼Zayin樂團主唱、台裔的Yalu，是今紐西蘭Auckland Arahi隊先發投手。（記者林宥辰攝）
藝人阿翔鎮守二壘。（記者林宥辰攝）藝人阿翔鎮守二壘。（記者林宥辰攝）
「閃亮齊心大家都愛短今」隊部分選手，在頭盔上貼短今貼紙。（記者林宥辰攝）「閃亮齊心大家都愛短今」隊部分選手，在頭盔上貼短今貼紙。（記者林宥辰攝）

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