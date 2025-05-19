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桌球世錦賽》4局逆轉瑞典組合 林昀儒/鄭怡靜第三度闖進混雙16強

2025/05/19 16:54

林昀儒 （左）、鄭怡靜逆轉瑞典組合，第三度闖進世錦賽混雙16強。（取自WTT官網） 林昀儒 （左）、鄭怡靜逆轉瑞典組合，第三度闖進世錦賽混雙16強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌搭檔林昀儒/鄭怡靜，今天在2025年杜哈世界桌球錦標賽混雙次輪，以3:1逆轉世界排名第6的瑞典組合卡爾森/C.卡爾柏格，這也是林鄭組合繼2019、2021年之後，第三度攜手闖進16強，小林則是連續4屆挺進混雙16強。

卡爾森/C.卡爾柏格去年中國大滿貫賽曾擊敗中國新生代組合袁勵岑/石洵瑤，4強賽才敗給世界排名第一的中國組合林詩棟/蒯曼，去年的門多薩、突尼斯挑戰賽也都獲得亞軍，實力不弱。

首局雙方一路纏鬥至9平，林昀儒接發球擰拉被對手算到，卡爾森連續側身正手搶攻得手，瑞典組合11:9先馳得點。

次局，林鄭配在開局7:1大幅領先下連丟4分，危急時刻，林昀儒祭出招牌的接發球反手擰，連拿2分，再度拉開差距，11:6扳回一城。

關鍵第3局，雙方激戰至6平時，鄭怡靜正手頻頻搶攻得手，林鄭配一口氣連拿5分，11:6再下一城。找到比賽節奏的林鄭配第4局開局又連得3分，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，台灣組合持續展現火燙手感，7:1拉開比數，瑞典組合雖一度追到7:4，但林鄭配老神在在，回敬一波4:0的攻勢，11:4鎖定勝利。

林昀儒/鄭怡靜16強將對上南韓的新生代組合吳晙誠/金娜英，他們在32強以直落三擊退世界排名11的印度組合沙赫/齊瑞塔。

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