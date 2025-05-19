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日職》找到了！ 日本火腿監督新庄剛志朝思暮想的「餅乾」來自嘉義

2025/05/19 17:41

日本職棒火腿隊台灣球星孫易磊的爸媽（左三、左四）到嘉義縣吉米鹿烘焙坊選購厚蛋捲準備帶到日本給兒子。（擷取自吉米鹿烘焙坊臉書）日本職棒火腿隊台灣球星孫易磊的爸媽（左三、左四）到嘉義縣吉米鹿烘焙坊選購厚蛋捲準備帶到日本給兒子。（擷取自吉米鹿烘焙坊臉書）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本職棒勁旅火腿隊今年3月1、2日到台北大巨蛋進行交流賽，火腿監督新庄剛志在賽前記者會透露，首次來台想要尋找之前台灣球星孫易磊家人送的餅乾，孫易磊父親透露送的是「蛋捲」，今天早上孫易磊父母又來到位於嘉義縣民雄鄉的吉米鹿烘焙坊，選購了厚蛋捲，準備帶到日本為在日本職棒奮戰的兒子加油打氣，吉米鹿烘焙坊在臉書揭露，大家才知道神秘的蛋捲原來是這間。

新庄剛志在交流賽賽前記者會透露，去年孫易磊來火腿時，他爸媽有贈送一種餅乾，「細細長長，裡面還有杏仁的，這次我要來台灣找，要買15盒回去！」。

當時孫易磊父親受訪時表示，透過翻譯轉述新庄剛志喜歡的餅乾特點，孫易磊送的應該是「蛋捲」，是來自嘉義的烘焙坊，但不是嘉義知名的伴手禮店。

吉米鹿烘焙坊今天在臉書上表示，迎來特別來賓—孫易磊爸媽，他們特地來選購我們的厚蛋捲，準備帶到日本為在日本職棒奮戰的兒子加油打氣。孫易磊是台灣的棒球好手，感謝孫爸孫媽的支持，也祝福孫易磊在日本球場上大放異彩。吉米鹿烘焙坊還提到，互動過程孫爸爸孫媽媽好親切。

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