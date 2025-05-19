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排球》賽制調整！TPVL元年賽季正式採行落地得分制

2025/05/19 18:16

職排聯盟第一個賽季將採取2025-2028 FIVB 國際排球規則。（資料照，TPVL提供）職排聯盟第一個賽季將採取2025-2028 FIVB 國際排球規則。（資料照，TPVL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業排球聯盟TPVL賽務決策委員會決議後，正式對外宣布，聯盟元年賽季將正式採用「2025-2028 FIVB 國際排球規則」作為比賽制度。期望各球團能著重於選手的組訓與強度，以此優化比賽節奏與觀賽體驗，讓每一場賽事更具可看性。

這項決定不僅是制度設計的調整，更是對觀眾期待的正面回應，同時也確保聯盟制度與當前國際賽事規範相符，為選手打造更具延續性及發展性的聯賽環境。

TPVL表示，聯盟初期曾考慮採用「發球得分制」進行制度規劃，然而在制度評估階段，廣納來自各界的意見接連湧入，特別是許多關心賽事發展的觀眾透過社群與相關管道提出具體回饋，希望比賽能更具節奏感與完整性。

聯盟尊重每一則來自球場內、外的聲音，並廣泛徵詢教練、選手與技術團隊的專業建議，最終拍板改以「落地得分制」為正式規則，展現TPVL以觀眾體驗為核心的營運理念，同時與國際賽制同步，反映在制度上的具體行動。

「制度設計不只是一種比賽方式的選擇，更代表我們對觀眾和選手的承諾。」TPVL強調，球迷是職業聯盟發展不可或缺的力量，聯盟希望打造的不只是專業賽場，更是一個讓觀眾投入、享受、產生共鳴的排球舞台。未來TPVL也將持續開放平台，廣納建議與回饋，與觀眾共同打造更完整、更精彩的職業賽事文化。

TPVL元年賽季預定於2025年10月盛大開打，屆時將集結海內外頂尖好手展開激烈交鋒。賽程、參賽陣容與開賽活動細節將於近期陸續公布。聯盟誠摯邀請所有支持台灣排球的朋友們，一同見證TPVL的重要起步，共享屬於台灣的排球盛典。

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