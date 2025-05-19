世壯運》全力備戰！「Energy棒球隊」職棒OB好手以賽代訓中

前Lamigo曾琮萱。（Energy棒球隊提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕世界壯年運動會，對Energy棒球隊而言，不僅是一場國際競技，更是一場挑戰極限與突破自我的旅程。為了迎接這場象徵榮耀與夢想的盛會，Energy棒球隊全力備戰，近期透過安排，跟明新科大棒球隊「以賽代訓」進行交流賽，為參與的競技組賽事最後衝刺。

Energy棒球隊陣中不少前職棒好手，週六要和也匯集職棒退役球星的山羊兄弟正面交鋒。

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在上個週末的訓練賽中，Energy棒球隊多名球員從南部特地北上，參與練習賽。在這場比賽中，明新科技大學棒球隊年輕球員頻頻施壓，而Energy棒球隊前富邦悍將投手林晨樺中繼2局、前Lamigo投手曾琮萱中繼1局皆無失分，成功壓制大學隊，7局上，前統一獅黃恩賜還擊出一發全壘打，顯示出狀況調整不錯。

前獅隊郭岱琦說：「讓我們共同期待，Energy棒球隊在世界壯年運動會上創造壯年精神，希望我們的熱血，永遠銘刻在球迷的記憶中」

即將踏上世界壯年運動會的賽場，Energy棒球隊承載著的不僅是對勝利的渴望，還有對夢想的執著與對團隊的信任。郭岱琦說：「目標是用每一場比賽，詮釋什麼是運動的真正精神：不懼困難、勇往直前」。

郭岱琦選手。（Energy棒球隊提供）

前富邦悍將-林晨樺。（Energy棒球隊提供）

前誠泰COBRAS-陳致鵬。（Energy棒球隊提供）

前富邦悍將張詠漢。（Energy棒球隊提供）

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