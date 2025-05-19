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桌球世錦賽》4局逆轉斯洛伐克組合 林昀儒/高承睿16強決戰中國「黃梁組合」

2025/05/19 19:09

林昀儒（左）、高承睿逆轉斯洛伐克組合，攜手挺進男雙16強。（取自WTT官網） 林昀儒（左）、高承睿逆轉斯洛伐克組合，攜手挺進男雙16強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名11的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天傍晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙次輪，以3:1後來居上擊退斯洛伐克組合皮斯傑/澤林卡，16強將對決中國新組合梁靖崑/黃友政。

梁靖崑/黃友政32強戰費了一番手腳，才以3:1力退斯洛維尼亞名將約基奇、克羅埃西亞老將普卡爾的跨國組合。

世界排名79的皮斯傑/澤林卡今年曾聯手奪下哈維若夫支線賽男雙冠軍。面對陌生的對手，林高配首局還在試探對手球路，加上無謂失誤較多，開局就陷入1:8落後，很快地以3:11失守。

次局，林高配迅速做出調整，5:1開局後一路領先，11:2追回1局。

決勝的第3局，林高配在8:6、10:8聽牌下，錯失兩個局點被對手追到丟士。關鍵時刻，林昀儒先吃對手1顆發球，隨後皮斯傑正手攻擊出界，林高配有驚無險以12:10再下一城。

第4局，林高配在8:4領先下，連續出現正手攻擊、發球失誤被追到8:7，連忙喊出暫停，恢復比賽後，林昀儒先反手擰拉，高承睿正手補板搶下關鍵分，最終以11:7保住勝果。

女單方面，世界排名98的國泰女將李昱諄，次輪面對世界排名28的美國一姐張安，毫無懼色，以9:11、11:9、11:7、11:8、11:7逆轉戰局，連2屆闖進32強，下一輪將遭遇世界排名13的羅馬尼亞名將史佐克絲。

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