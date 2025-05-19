晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季打破田中將大神紀錄 海盜火球男可能得動TJ手術

2025/05/19 20:46

海盜火球男瓊斯在春訓時受傷，將有很高的機率要動TJ手術。（資料照）海盜火球男瓊斯在春訓時受傷，將有很高的機率要動TJ手術。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年新人年拿下6勝8敗的海盜年輕火球男瓊斯（Jared Jones），今年春訓後段手肘不適，最終被診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷的他，將要去找知名醫生Keith Meister見面，最終有可能會開TJ手術。

瓊斯在去年開季展現傲人身手，開季前5場比賽至少飆7K成史上第4人，且前5場先發讓對手揮棒落空98次，打破田中將大的84次紀錄，成為自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來的新高。不過瓊斯在5月表現開始下滑，後續也受到傷勢的影響，整季共22場先發投121.2局，送出132K，拿下6勝8敗，防禦率4.14。

如今瓊斯有高機率要開TJ手術，這讓以史基斯（Paul Skenes）、瓊斯以及農場頭號大物錢德勒（Bubba Chandler）組成的年輕核心受到打擊，瓊斯若動TJ的話為最快明年才能回歸。錢德勒則是尚未開箱，今年他在3A共9場出賽，拿下2勝1敗，防禦率2.17，37.1局送出56K，三振能力驚人。

目前海盜輪值除了史基斯外，靠的是凱勒（Mitch Keller）、希尼（Andrew Heaney）、斐爾特（Bailey Falter）以及姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中