MLB》上季打破田中將大神紀錄 海盜火球男可能得動TJ手術

海盜火球男瓊斯在春訓時受傷，將有很高的機率要動TJ手術。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年新人年拿下6勝8敗的海盜年輕火球男瓊斯（Jared Jones），今年春訓後段手肘不適，最終被診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷的他，將要去找知名醫生Keith Meister見面，最終有可能會開TJ手術。

瓊斯在去年開季展現傲人身手，開季前5場比賽至少飆7K成史上第4人，且前5場先發讓對手揮棒落空98次，打破田中將大的84次紀錄，成為自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來的新高。不過瓊斯在5月表現開始下滑，後續也受到傷勢的影響，整季共22場先發投121.2局，送出132K，拿下6勝8敗，防禦率4.14。

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如今瓊斯有高機率要開TJ手術，這讓以史基斯（Paul Skenes）、瓊斯以及農場頭號大物錢德勒（Bubba Chandler）組成的年輕核心受到打擊，瓊斯若動TJ的話為最快明年才能回歸。錢德勒則是尚未開箱，今年他在3A共9場出賽，拿下2勝1敗，防禦率2.17，37.1局送出56K，三振能力驚人。

目前海盜輪值除了史基斯外，靠的是凱勒（Mitch Keller）、希尼（Andrew Heaney）、斐爾特（Bailey Falter）以及姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）。

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