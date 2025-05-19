PLG冠軍賽》領航猿力拚延長戰線 打完上半場領先勇士16分

領航猿今在桃園巨蛋以客場作戰，仍湧入不少球迷力挺。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕瀕臨淘汰的桃園領航猿今在PLG總冠軍賽第6戰力拚延長戰線，上半場打完以47：31領先富邦勇士。

例行賽龍頭領航猿前役浪費15分領先遭逆轉，系列賽陷入2：3落後，今要在變為客場的桃園巨蛋力拚延長戰線，勇士主場和平籃球館由於正值雙北世壯運期間無法使用，今晚使用領航猿主場桃園巨蛋作為主場，挑戰「橘海變藍天」，不過今現場仍湧入不少領航猿球迷，盼能看到聯盟史上第一場總冠軍賽G7。

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領航猿今先發5人為盧峻翔、白曜誠、李家慷、伯朗以及布依德，勇士則擺上賴廷恩、周桂羽、莫巴耶、威希、金恩。

領航猿開賽氣勢不俗，在一哥盧峻翔、布依德帶領下取得15：6領先，勇士雖靠洪楷傑的三分彈在節末追到4分差，葛拉漢也回敬一顆三分球，領航猿帶著23：16優勢進入次節。

勇士第二節沒能馬上找回手感，開局被領航猿連拿5分後，倒數9分11秒還出現6個人同時出現在場上的插曲，此節最多領先達18分，帶著47：31領先進入下半場。

領航猿上半場整體命中率44.2%，外線15投5中，命中率33.3%，今天替補上陣的葛拉漢拿下全隊最多13分，布依德11分次之，盧峻翔拿下8分。

勇士前兩節整體命中率23.8%，外線17投3中，命中率17.6%，只有一人得分超過雙位數，金恩貢獻12分，莫巴耶拿下7分，前役扮演奇兵的沃特斯上半場就累積4犯、1分未得。

盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）

葛拉漢。（記者林正堃攝）

伯朗 布依德。（記者林正堃攝）

莫巴耶。（記者林正堃攝）

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