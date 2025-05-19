PLG冠軍賽》史上首次第7戰！盧峻翔19分助領航猿擊退勇士扳平戰局

盧峻翔19分助領航猿擊退勇士扳平戰局。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕背水一戰的桃園領航猿今在總冠軍賽第6戰，靠著盧峻翔和葛拉漢聯手拿下36分，率隊以83：67力退富邦勇士，系列賽扳成3：3平手，這也是PLG總冠軍系列賽史上首次出現第7戰。

領航猿在前役遭到勇士逆轉，系列賽陷入2：3落後，今天第6戰雖換成勇士主場，但礙於和平籃球館因世壯運無法使用，改在領航猿主場桃園巨蛋開打。

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領航猿今首節打得強勢，靠著布依德連續殺入籃下得分，加上盧峻翔單節8分取得領先，但勇士也靠著洪楷傑三分球反擊，持續緊咬。領航猿在第2節靠著葛拉漢三分球將領先拉開到雙位數，勇士在該節最後3分鐘靠著周桂羽和金恩發揮，一度縮小差距。

領航猿洋將葛拉漢上半場拿下全場最高13分，布依德11分，半場打完暫時以47：31領先，勇士方面金恩繳出12分最高，但團隊命中率只有23.8%，手感並不理想。

易籃後，盧峻翔連續得分，助隊將領先擴大到20分，但勇士在該節尾聲展開逆襲，威希、莫巴耶接力得分，並靠著洪楷傑在時間到點前切入上籃，追到11分落後。

勇士在末節追到個位數落後，但葛拉漢隨即跳出來連拿4分止血，隨後洪楷傑也飆進三分球反擊，戰況陷入膠著。終場前4分半鐘，盧峻翔三分球，助領航猿再次取得雙位數優勢，這回沒再給勇士翻盤機會，領航猿穩穩收下勝利，逼出決勝第7戰。

領航猿今天5人得分上雙，盧峻翔繳出全隊最高19分、6助攻，葛拉漢17分次之。勇士方面，威希和金恩都繳出16分。

盧峻翔19分助領航猿擊退勇士扳平戰局。（記者林正堃攝）

盧峻翔攻下全場最高的19分率領航猿擊敗勇士。（記者林正堃攝）

領航猿將戰局延長至冠軍賽G7。（記者林正堃攝）

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