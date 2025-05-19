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PLG冠軍賽》成功逼出第7戰！盧峻翔：保持專注展現我們的韌性

2025/05/19 22:50

盧峻翔率領球隊逼出第七戰。（記者林正堃攝）盧峻翔率領球隊逼出第七戰。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿今天以83：67擊敗富邦勇士，系列賽扳成3：3，逼出PLG總冠軍賽史上首次第7戰。對於週三晚間的殊死戰，「夜王」盧峻翔表示，準備這麼久，就是為了週三那場球，要持續保持專注，展現球隊的韌性。

今天賽前陷入2：3落後的領航猿，今背水一戰，盧峻翔拿下19分也發揮穿針引線功力，貢獻6助攻，命中率稍微回升到36.8%，葛拉漢繳出17分、7籃板，布依德13分。

領航猿主帥卡米諾斯認為，這場勝利歸功於球隊防守，「雖然我們第3節打得比較不順，但有專注在小細節上，再慢慢穩定下來，打得非常不錯，成功讓球迷看到第7場比賽。」

今天成功擋下勇士逆襲，順利延長戰線，盧峻翔說：「展現我們的韌性，防守是不會忘記的，但現在還不能鬆懈，我們還有最重要的一場球。」他認為，第7戰一樣得保持專注，「準備這麼久，就是為了週三這場球，要繼續展現我們的韌性。」

值得一提的是，即便今天第6戰是在桃園巨蛋舉行，但是為勇士主場，形成兩隊球迷各半，相互叫囂的特殊情況。對此，盧峻翔表示，並未多想，「我們已經落後1場，無法去思考這是誰的主場，只能專注在比賽上。」

領航猿主帥卡米諾斯。（記者林正堃攝）領航猿主帥卡米諾斯。（記者林正堃攝）

勇士租用對手領航猿主場當冠軍戰第6戰主場，主場優勢瞬間消失。（記者林正堃攝）勇士租用對手領航猿主場當冠軍戰第6戰主場，主場優勢瞬間消失。（記者林正堃攝）

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