桌球世錦賽》讓2追4逆轉45歲希臘牙醫削球手 高承睿首度挺進32強

高承睿逆轉擊敗希臘老將吉歐尼斯，挺進男單32強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名24的高承睿，昨晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙次輪克服局數0:2落後，以4:2逆轉擊退45歲的希臘削球老將吉歐尼斯，首度闖進32強，下一輪將對決巴黎奧運男單銀牌瑞典「六角戰士」莫雷加德。

正職是名牙醫的吉歐尼斯，近年來雖只參加大滿貫賽、奧運等大賽，世界排名也滑落至151，但寶刀未老。

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面對攻守兼備的吉歐尼斯，高承睿前兩局在8:6、10:8領先下都過於急躁，以9:11、10:12連丟2局。

吉歐尼斯打完第2局後向主審提出傷停，比賽中斷約10分鐘，戰況也出現變化，高承睿第3局起展開絕地大反攻，以11:7、11:5、11:7連下三城。

關鍵第6局，高承睿陷入5:9落後，眼看戰線就要被逼進決勝局，但小高保持耐心，連續正手搶攻得手，一口氣連拿6分，11:9將對手定桿。

高承睿上屆世錦賽在男單次輪以0:4不敵法國「眼鏡弟」F.勒布朗，止於64強，本屆連闖兩關，已締造個人在世錦賽最佳戰績。

女雙方面，世界排名第7的鄭怡靜/李昱諄也以3:1（11:7、10:12、11:5、11:5）擊敗莫蕾特（瑞士）/蒙法迪妮（義大利），16強將遭遇南韓組合李恩惠/金娜英。

另一組台灣女雙黃怡樺/蔡昀恩也以3:1（11:8、11:7、8:11、11:4）力克法國組合露茲/哈查特，16強將對決德國的溫特/萬遠。

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