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MLB》曾單季11轟的教士外野手今遭釋出 傳將轉往日職球隊發展

2025/05/20 07:34

教士外野手O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）教士外野手O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士外野手O.岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）今年僅在大聯盟出賽21場，如今遭教士隊釋出，根據《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯·林（Dennis Lin）報導，O.岡薩雷茲將追求轉往日本職棒發展的機會。

現年27歲的O.岡薩雷茲是在2022年首度站上大聯盟舞台，該年出賽91場，交出11轟、43分打點，打擊率2成96的優異成績。O.岡薩雷茲在2023年也出賽54場，有2轟、12分打點，打擊率2成14的表現；2024年賽季，O.岡薩雷茲大多在小聯盟3A，沒有上到大聯盟，去年季後與教士簽小聯盟合約。

O.岡薩雷茲本季出賽21場，主要擔任左外野手，共59打數敲13安，貢獻4分打點，打擊率2成20，整體攻擊指數僅0.483。O.岡薩雷茲前一次在大聯盟出賽已經是美國時間5月7日的時候。

O.岡薩雷茲今年在3A出賽12場，交出5轟、16分打點，打擊率3成33的成績。他上季在3A出賽78場，也打出8轟、45分打點，打擊率2成94的表現。

此外，教士隊本季左外野手的表現是全聯盟最差球隊之一，這個位置整體的打擊三圍是0.190/0.236/0.268，其加權得分創造值（wRC+）僅44，代表這個位置的打擊表現比聯盟平均低了56％，在全大聯盟排第28名。

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