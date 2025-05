MLB》曾單季11轟的教士外野手今遭釋出 傳將轉往日職球隊發展

教士外野手O.岡薩雷茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士外野手O.岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)今年僅在大聯盟出賽21場,如今遭教士隊釋出,根據《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯·林(Dennis Lin)報導,O.岡薩雷茲將追求轉往日本職棒發展的機會。

現年27歲的O.岡薩雷茲是在2022年首度站上大聯盟舞台,該年出賽91場,交出11轟、43分打點,打擊率2成96的優異成績。O.岡薩雷茲在2023年也出賽54場,有2轟、12分打點,打擊率2成14的表現;2024年賽季,O.岡薩雷茲大多在小聯盟3A,沒有上到大聯盟,去年季後與教士簽小聯盟合約。

O.岡薩雷茲本季出賽21場,主要擔任左外野手,共59打數敲13安,貢獻4分打點,打擊率2成20,整體攻擊指數僅0.483。O.岡薩雷茲前一次在大聯盟出賽已經是美國時間5月7日的時候。

O.岡薩雷茲今年在3A出賽12場,交出5轟、16分打點,打擊率3成33的成績。他上季在3A出賽78場,也打出8轟、45分打點,打擊率2成94的表現。

此外,教士隊本季左外野手的表現是全聯盟最差球隊之一,這個位置整體的打擊三圍是0.190/0.236/0.268,其加權得分創造值(wRC+)僅44,代表這個位置的打擊表現比聯盟平均低了56%,在全大聯盟排第28名。

After trading Connor Joe last week, the Padres are parting with another left-field option. They placed Oscar Gonzalez on unconditional release waivers to allow him to pursue an opportunity with a Japanese team, sources said.