NBA》溜馬球迷慘遭尼克粉絲霸凌 哈里伯頓當「暖男」邀看東決

溜馬一哥哈里伯頓。（資料照，路透）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克日前在東部準決賽擊退塞爾提克後，紐約球迷在大街上開心慶祝，一名溜馬球迷裴瑞茲（Hans Perez）當時走在路上，突然被尼克球迷丟垃圾袋、遭到一群人包圍開嘲諷，這段影片也迅速在網路上瘋傳。溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）如今做出「暖心舉動」，邀請裴瑞茲與一名親友來觀看東部決賽第4戰。

裴瑞茲今天上節目《The Pat McAfee Show》透露，自己是一名消防員，也是死忠的溜馬球迷，哈里伯頓也透過視訊上節目給予他驚喜，「我們球隊裡每個人都想確保你得到照顧，整支球隊都很興奮見到他，這是我們一直在談論的事情。」

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對於裴瑞茲遇到被尼克球迷丟垃圾袋的遭遇，哈里伯頓和節目主持人麥卡菲（Pat McAfee）都表示同情。哈里伯頓也邀請裴瑞茲和他的一名親友，觀看美國時間下週二的東部決賽第4戰。

「我應該可以想辦法請到假。」裴瑞茲也對哈里伯頓表達感謝，他也大喊「Let's Go Pacers」的加油口號。

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