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NFL》帥位一度岌岌可危！老鷹總教練率隊奪隊史第2冠 今獲續約肯定

2025/05/20 07:43

老鷹明星四分衛赫茲（Jalen Hurts）與總教練西里安尼。（資料照）老鷹明星四分衛赫茲（Jalen Hurts）與總教練西里安尼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今天宣布，已經與總教練西里安尼（Nick Sirianni）簽下多年延長合約，具體條款與金額未公開。

在續約之前，西里安尼原本將進入與老鷹5年合約的最後一年，43歲的他執教老鷹期間戰績為48勝20敗，勝率7成06創下超級盃時代以來第3高；他在季後賽戰績為6勝3敗，曾率老鷹兩度闖進超級盃，包含今年2月以40：22血洗堪薩斯酋長，阻止史上首見3連霸同時，奪下隊史第2座隆巴迪獎盃。

雖然老鷹曾在2023年球季尾聲陷入1勝6敗大低潮，加上上季開季僅2勝2敗，一度讓西里安尼的帥位岌岌可危，但之後老鷹強勢反彈並打出16勝1敗佳績（包含季後賽），成功奪下超級盃冠軍，為費城再添榮耀，也讓西里安尼獲得老鷹續約肯定。

老鷹老闆魯瑞（Jeffrey Lurie）早在上個月的NFL年度會議中，就曾暗示有望續約西里安尼。今天他在聲明中表示：「自從4年前聘請Nick以來，他展現出我們隊總教練所有期待的特質，真誠的率兵風格、對美式足球的智慧與熱情，以及持續成長的心態，幫助球隊發揮最好的一面，我對費城老鷹的未來感到相當期待。」

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