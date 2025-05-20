NFL》隊史最大約綁定主戰四分衛！49人再端3年19億續約4屆明星線衛

沃納。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，舊金山49人與當家明星線衛沃納（Fred Warner）達成3年6300萬美元（約19億新台幣）續約，年均薪來到2100萬美元，也讓他重返NFL最高薪純線衛（off-ball linebacker，主要負責守區域）的行列。

49人近期先完成明星近端鋒基特爾（George Kittle）4年7640萬美元續約，3天前又以隊史最大約5年2.65億美元綁住明星四分衛珀迪（Brock Purdy），這次與沃納談約與基特爾類似，都屬於重整薪資結構的性質。消息人士指出，這分合約新加入5600萬美元保障薪資。

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沃納在2021年與49人簽下5年9500萬美元合約，依照原先合約內容，沃納今年與2026年球季預計會分別吃下2917萬與2671萬美元的薪資空間，都是全聯盟純線衛中前2高，但經過這次續約後，這些數次預期將會大幅下修。

28歲的沃納於2018年選秀會以第3輪70順位被49人相中，7年生涯入選4屆職業盃與4屆年度第一隊，是全聯盟當中最好的純線衛之一。上季他再度入選年度第一隊，也是連續3年獲得此殊榮，但其實他帶著腳踝細微骨裂的情況下撐完最後13場例行賽，幸好他無需動刀，休季訓練時也表示自己狀況良好。

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