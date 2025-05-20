日職》曾涉及線上博弈卻隱瞞 曾待過樂天的中日龍投教遭暫停活動

小山伸一郎。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍球團昨晚宣布，二軍統括投手教練小山伸一郎因涉及線上博弈，遭到愛知縣警方調查。小山伸一郎也將暫時停止球隊活動。

日職（NPB）今年季前針對線上博弈問題，讓12支日職球團進行調查，結果共8隊合計16人坦承在過去3年內參與過線上博弈的情事。但小山伸一郎當時並未主動向球團坦承涉賭。

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《中日體育》報導，根據中日龍球團指出，小山伸一郎因涉及單純賭博罪嫌，他在這個月中旬遭愛知縣警方的調查後，球團才得知此事。小山伸一郎玩線上賭博並未涉及棒球，如今遭球團謹慎處分，暫停參加球隊活動。

中日龍球團本部長朝田憲祐表示，「身為指導者卻使用違法的網路賭博，感到非常遺憾，本人也對此深感反省，球團也對此反省。」

小山伸一郎曾擔任過樂天金鷲的一軍、二軍投手教練，今年轉戰中日龍擔任二軍統括投手教練。小山向球團解釋沒有主動坦承參與過線上賭博的原因，「剛來到中日龍的春訓營，這件事難以啟齒，害怕失去球團信任，錯失坦白的時機。」

此外，小山伸一郎在選手時期待過中日龍、樂天金鷲，生涯17年累積28勝36敗、平均防禦率3.87，合計有84次中繼成功、36次救援成功。

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