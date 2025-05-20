MLB》韓裔金手套與「西語老師」都歸隊！道奇主帥曝金慧成使用計畫

金慧成。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天與今天迎回韓裔金手套艾德曼（Tommy Edman）與「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）回歸，而日前因艾德曼進傷兵名單而被拉上大聯盟的金慧成仍持續留在陣中，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說明他的使用計畫。

道奇昨天先迎回艾德曼，並將資深明星工具人泰勒（Chris Taylor）DFA（指定讓渡）後釋出；今天迎回明星外野手赫南德茲，並將打擊率僅0.125的28歲外野手奧特曼（James Outman）下放回3A。

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而因艾德曼進傷兵名單被拉上大聯盟的南韓新星金慧成，在經過幾波陣容異動之後仍持續留在陣中，今天面對響尾蛇取代帕赫斯（Andy Pages）擔任先發第9棒中外野手，帕赫斯則從板凳出發。對此羅伯斯解釋：「Andy是我們固定先發，雖然偶爾輪休，但我認為他已經贏得自己的先發地位。」

談到金慧成的未來定位，羅伯斯表示：「他有時會頂替Tommy，在他休息時上場；康佛托（Michael Conforto）在接下來2場比賽也可能會休息一場，金慧成也有望頂上。他每週大概會先發一半的場次，也會有替補出賽的機會。」

金慧成在4日被拉上大聯盟後表現不俗，出賽14場，31打數敲出14支安打，包含1支二壘安打與1發全壘打，累積5分打點，選到2次四壞保送，吞下5次三振，另有3次盜壘成功，打擊三圍.452/.485/.581，攻擊指數1.066。

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