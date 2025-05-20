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MLB》千賀滉大優質先發吞敗、本季首度掉3分 仍暫居國聯防禦率王

2025/05/20 09:34

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天在客場先發面對紅襪，千賀交出6局失3分的優質先發，這是他本季首度單場失掉3分以上的比賽。大都會最後以1比3輸球，近5戰吞4敗。千賀滉大吞今年第3敗。

今天紅襪主場芬威球場的現場氣溫約為華氏55度（約攝氏12.7度），千賀滉大開賽不穩，被敲二壘安、丟保送，加上暴投，讓紅襪隊無人出局攻占二、三壘。紅襪隊先靠滾地球護送回1分，接著2出局後，紅襪游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）敲適時安再拿1分。

千賀滉大第2局1出局後丟保送，雖然先抓到1個出局數，卻被紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）敲三壘安打，讓千賀再失掉1分。千賀第4局1出局先被敲1安，接著大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）發生傳球失誤，加上丟保送，讓紅襪2出局攻占滿壘，千賀及時讓紅襪強打柏格曼（Alex Bregman）敲滾地球出局，化解失分危機。

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

千賀滉大在第5局、第6局都讓對手3上3下，完成投球工作。總計千賀滉大主投6局用100球，被敲5安失掉3分，賞5次三振、丟3次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為1.43仍是國聯最佳，此戰千賀最快丟到97.1英哩（約156.2公里）。

紅襪先發投手多賓斯（Hunter Dobbins）主投4.2局失1分無關勝敗，威爾森（Justin Wilson）1局無失分收本季第2勝。37歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）後援1局無失分，摘本季第7次救援成功。

大都會打線全場7安，只比紅襪團隊8安少1支，但大都會只靠泰勒（Tyrone Taylor）第3局的適時安拿到1分。大都會強打索托（Juan Soto）全場4打數1安，賽後打擊率為2成46。

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