MLB》慘！太空人用135轟明星重砲換的27歲右投 投6場動TJ整季報銷

威斯奈斯基。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》太空人記者羅姆（Chandler Rome）報導，27歲右投威斯奈斯基（Hayden Wesneski）將動手肘韌帶重建手術（俗稱Tommy John或TJ），今年球季整季報銷，甚至可能要缺席到2026年季中。

威斯奈斯基2022年於小熊登上大聯盟，在今年休季期間透過3換1交易，與三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）和新秀野手史密斯（Cam Smith）一同被送往太空人，換來生涯135轟的明星重砲塔克（Kyle Tucker）。

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然而威斯奈斯基本季只先發6場，投32局送出29次三振，拿下1勝3敗，防禦率4.50，他在大約10天前因手肘不適而進入傷兵名單，如今確定要動TJ整季報銷，對今年深度稍弱的太空人輪值來說，無疑是不小的損失。

至於交易包裹另外2人，佩瑞德茲出賽46場，打擊三圍.265/.375/.435，攻擊指數0.810，敲出7轟；史密斯出賽34場，打擊三圍.243/.339/.378，攻擊指數0.717，敲出3轟。至於塔克本季在小熊持續繳出亮眼成績，本季出賽48場，打擊三圍.258/.371/.511，攻擊指數0.882，敲出10轟、33分打點。

塔克。（資料照）

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