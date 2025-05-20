晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！太空人用135轟明星重砲換的27歲右投 投6場動TJ整季報銷

2025/05/20 09:53

威斯奈斯基。（資料照）威斯奈斯基。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》太空人記者羅姆（Chandler Rome）報導，27歲右投威斯奈斯基（Hayden Wesneski）將動手肘韌帶重建手術（俗稱Tommy John或TJ），今年球季整季報銷，甚至可能要缺席到2026年季中。

威斯奈斯基2022年於小熊登上大聯盟，在今年休季期間透過3換1交易，與三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）和新秀野手史密斯（Cam Smith）一同被送往太空人，換來生涯135轟的明星重砲塔克（Kyle Tucker）。

然而威斯奈斯基本季只先發6場，投32局送出29次三振，拿下1勝3敗，防禦率4.50，他在大約10天前因手肘不適而進入傷兵名單，如今確定要動TJ整季報銷，對今年深度稍弱的太空人輪值來說，無疑是不小的損失。

至於交易包裹另外2人，佩瑞德茲出賽46場，打擊三圍.265/.375/.435，攻擊指數0.810，敲出7轟；史密斯出賽34場，打擊三圍.243/.339/.378，攻擊指數0.717，敲出3轟。至於塔克本季在小熊持續繳出亮眼成績，本季出賽48場，打擊三圍.258/.371/.511，攻擊指數0.882，敲出10轟、33分打點。

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中