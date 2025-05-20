MLB》小熊頭號大物回歸敲超前安無用 馬林魚再見安斷對手3連勝

桑契斯在9下擊出再見安打，中斷小熊3連勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰馬林魚的小熊，迎來頭號大物蕭（Matt Shaw）從3A重返大聯盟的日子，雖然今天繳出雙安表現，甚至一度助隊超前比數，但最後還是被馬林魚桑契斯（Jesús Sánchez）擊出再見安打，終場小熊以7：8飲恨，中斷近期的3連敗。

本場比賽前小熊將工具人羅培茲（Nicky Lopez）指定讓渡（DFA），並把蕭從3A拉上大聯盟，且隨即擔任先發三壘手打第9棒。

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4局上半小熊靠著捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）面對馬林魚先發卡布雷拉（Edward Cabrera）扛出一發3分砲打破鴨蛋，但自家掛帥主投的布朗（Ben Brown）先是在首局被「背靠背」開轟，5局下又被敲出5支安打失掉4分反被逆轉。

比賽來到6局上半，馬林魚啟用牛棚換上提諾可（Jesus Tinoco），一上來先是丟出保送，並被連續擊出4支安打將比分扳平，此時馬林魚再度換投由亨利奎茲（Ronny Henriquez）接替，不過面對首名打者蕭投出外角低橫掃球，被他一棒敲出右外野深遠的場地規則二壘安打，除了幫助球隊打下4分大局外，也再次拿回領先優勢。

小熊派出的3名中繼投手皆力保不失，9局下派出帕倫西亞（Daniel Palencia）後援，雖然一開始順利抓到2出局，但接著先是被敲出長打，自己又投出保送造成危機，輪到今天擔任開路先鋒的桑契斯，在1好2壞的情況下，相中98英里（約157.7公里）的速球擊出右半邊車布邊再見安打，幫助馬林魚最後把勝利留在主場。

JESÚS SÁNCHEZ CALLS GAME pic.twitter.com/OvhT0FXc43 — Miami Marlins （@Marlins） May 20, 2025

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