MLB》比其他人強太多！賈吉重現四割夢 洋基名將：我們的貝比魯斯

賈吉。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季前46場打完，打擊率高達0.401，曾在31年前創下洋基隊史開季最火燙表現的名將歐尼爾（Paul O’Neill），近日受訪也盛讚賈吉的豐功偉業。

歐尼爾在1994年球季前46場比賽，打擊率高達0.456，直到該年6月17日才「跌破」4成，最終以0.359打擊率結束因罷工縮水的賽季，並奪下生涯首座美聯打擊王。回顧當時，歐尼爾坦言自己獲得前所未有的關注，「但當你開始要對媒體或外界討論這些事，你就會開始胡思亂想，打亂自己的節奏。」

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然而歐尼爾認為，如果賈吉要朝單季「四割男」之路邁進，未來會更具有優勢，因為他已曾在2022年創下美聯單季62轟紀錄，媒體的關注對他已非新鮮事，「從數據上看，就算他打80轟也能坦然面對，因為他已經達成許多超越他人的成就，但我那時還未達到那種境界。」

當然，歐尼爾並非斷言賈吉今年真的能達成整季4成打擊率，只是表明如果他能持續維持，這會成為一項優勢。大聯盟史上從未有人在162場例行賽的賽制中成為「四割男」，最接近的是威廉斯（Ted Williams）在1941年154場賽制中繳出的0.406，至今已過84年。

現任《YES Network》球評的歐尼爾，也見證賈吉蛻變成更成熟打者的過程，「他現在打的球和剛上大聯盟打的球，完全是不同打者。他一直都很有力量，但現在他更會挑好球攻擊，我一直強調打擊動作要穩定一致，而你看賈吉，10次揮棒有9次姿勢都維持一模一樣。」

歐尼爾點出，賈吉最厲害的就是他不需刻意拉打，就能把球送往球場任何地方，「他的臂長能讓他打到各種球，揮棒速度也能輕鬆處理內角球；而要有高打擊率，你必須願意選球拿保送，而他非常願意。」

賈吉目前多項數據位居大聯盟之冠，歐尼爾也直言，「賈吉就是我們的曼托（Mickey Mantle）、賈里格（Lou Gehrig）和貝比魯斯（Babe Ruth）。他真的很全能，而且是在一個平均打擊率只有0.240的年代（截至今天之前大聯盟本季打擊率0.243），他打出0.401的打擊率，這只說明一件事，他真的比其他人強太多了。」

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