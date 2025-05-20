MLB》找不到球！扛中外野的金慧成守備瑕疵 讓道奇首局就失2分

道奇右外野手T.赫南德茲和金慧成沒有接到高飛球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰響尾蛇，道奇南韓新人金慧成今天鎮守中外野，但他首局就出現瑕疵守備，對手擊出高飛球，金慧成當下無法找到球，讓響尾蛇第1局就攻進2分。

金慧成此戰擔任第9棒中外野手，響尾蛇首局1出局攻占一、二壘，響尾蛇強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲中、右外野的高飛球，金慧成第一時間沒有找到球，道奇右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）上前來接球也來不及，讓球落在外野草地，蘇亞雷斯的高飛球形成二壘安打，為響尾蛇拿到1分。響尾蛇打者奈勒（Josh Naylor）敲滾地球護送回1分。

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響尾蛇第2局再靠帕多摩（Geraldo Perdomo）的高飛犧牲打再拿1分，取得3比0的領先。

金慧成。（資料照，路透）

今天是金慧成本季第3次先發守中外野、第4次鎮守中外野防區。金慧成本季出賽15場，守過10場二壘手、2場游擊手，4場外野手。此外，金慧成在小聯盟3A期間，守過9場中外野手。

不過，金慧成在韓職培證英雄隊期間主要鎮守二壘，其次是游擊手，也守過三壘。但金慧成在韓職守過44場外野手、1場右外野手，從未守過中外野。

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